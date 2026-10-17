برجای ماندن صدها شهید و زخمی در حملات عربستان علیه یمن

جوان آنلاین: وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که تعداد قربانیان تجاوزات عربستان علیه این کشور از ۳ سپتامبر گذشته تاکنون به ۴۱۹ شهید و زخمی رسیده است.

این وزارت خانه تاکید کرد که اکثر ۱۱۴ شهید و ۳۰۵ زخمی برجای مانده در یمن را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی روزانه طی ده ها حمله هوایی و موشکی استان های مختلف یمن به ویژه مناطق مسکونی و غیر نظامی این کشور را زیر آتش قرار می دهد.

همچنین گزارش شده که سعودی ها به صورت تعمدی مناطق مسکونی مرزی را تحت حملات شدید توپخانه ای قرار می دهند.