یک رسانه آمریکایی فاش کرد که تشدید حملات یمن طی روزهای اخیر به عربستان می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی این کشور برای تأمین امنیت و ثبات را کاهش دهد.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک‌تایمز آمریکا گزارش داد که عربستان سعودی به دنبال تشدید حملات یمن طی روزهای اخیرشماری از رویدادهای بزرگ ورزشی، اقتصادی و دیپلماتیک را لغو کرده یا آنها را به تعویق انداخته است.

نیویورک‌تایمز هشدار داد که لغو این رویدادهای بین‌المللی، اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی عربستان برای تأمین امنیت و ثبات خود را تضعیف می‌کند.

در همین رابطه، تور آسیایی گلف از تعویق مسابقات بین‌المللی عربستان تا اطلاع رسانی خبر داد و مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری پیست جهان (UCI) که قرار بود به میزبانی ریاض برگزار شود، لغو شد.

پیامدهای حملات یمنی ها به عربستان تنها محدود به این دو رویداد نیست و مسابقات تنیس نمایشی «Six Kings» از اکتبر (مهر/ آبان) به دسامبر (دی/ بهمن) موکول شد و فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که مرحله نهایی مسابقات جهانی بازیهای الکترونیکی ۲۰۲۶ که قرار بود در ریاض برگزار شود، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.

همچنین ادامه حملات یمنی ها به مناطق مختلف عربستان، این پرسش جدی در مورد امکان برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا را در سعودی مطرح کرده است.

قرار است این رقابت ها از ۷ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۲۷ (۱۷ دی تا ۱۵ بهمن) به میزبانی عربستان برگزار شود.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرد که نشست سران این اتحادیه با کشورهای حوزه خلیج فارس را که قرار بود ۲۴ اکتبر (۲ آبان) در سعودی برگزار شود به تعویق انداخته است.