نتفلیکس هزار نفر از کارمندانش را اخراج کرد

بلا باجاریا، مدیر ارشد محتوای نتفلیکس که در یک دهه گذشته یکی از مدیران ارشد این غول سرگرمی‌ساز بوده است، از این سرویس پخش آنلاین جهانی جدا می‌شود. این تحول جدید پس از آن روی داد که نتفلیکس در بزرگ‌ترین موج تعدیل نیروی خود، حدود هزار نفر از کارکنان خود، معادل ۶ درصد از کارمندانش، را اخراج کرد.

این شرکت اعلام کرد که پیتر رایس، مدیر اجرایی پیشین فاکس و دیزنی، از هفته آینده سمت مدیر ارشد محتوا را بر عهده خواهد گرفت.

نتفلیکس در شرایطی این تغییر مدیریتی ناگهانی و مهم را اعمال کرده است که با رکود در شاخص‌های میزان تعامل مخاطبان و کاهش سرعت رشد خود روبه‌روست. یک روز پیش از این، نتفلیکس حدود هزار نفر از کارکنانش را اخراج کرد؛ اقدامی که بزرگ‌ترین دور تعدیل نیروی این شرکت از سال ۲۰۲۲ تاکنون به شمار می‌رود.

نتفلیکس در اواخر سال گذشته میلادی تلاش گسترده‌ای را برای خرید بخش استودیو و کسب‌وکار پخش آنلاین شرکت وارنر برادرز دیسکاوری آغاز کرد، اما در رقابت برای تصاحب این مجموعه، از پارامونت اسکای‌دنس شکست خورد. (اسکای‌دنس، شرکتی که دیوید الیسون مدیریت آن را بر عهده دارد، هفته گذشته تمامی شرکت وارنر برادرز دیسکاوری را با پرداخت ۱۱۱ میلیارد دلار تصاحب کرد.) در طول ۱۲ ماه گذشته، قیمت سهام نتفلیکس نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است.

تد ساراندوس، یکی از مدیران عامل مشترک نتفلیکس، چند هفته پیش در کنفرانسی به میزبانی بلومبرگ گفت: در مجموع، سرعت رشد ما به اندازه‌ای نیست که من می‌خواهم و در حال تلاش هستیم تا این روند را سریع‌تر کنیم.

او روز پنج‌شنبه در یادداشتی خطاب به کارمندان نتفلیکس نوشت: روز‌های پرحادثه‌ای را پشت سر گذاشته‌ایم و می‌دانم که از شما خواسته‌ایم حجم زیادی از اخبار و اطلاعات را در مدت کوتاهی هضم کنید. اما همه ما می‌دانیم که تغییر، بخشی از کاری است که در نتفلیکس انجام می‌دهیم.

وی در این یادداشت از دوران فعالیت باجاریا در این شرکت تمجید کرد، اما در عین حال گفت که «فرصتی برای ارتقای سطح مجموعه تولیدات و برنامه‌های خود به مرحله‌ای بالاتر» می‌بیند؛ به‌ویژه در ایالات متحده امریکا. نتفلیکس از زمانی که پخش سریال «چیز‌های عجیب» در سال گذشته به پایان رسید، برای یافتن یک اثر بزرگ دیگر با مخاطبان جهانی که بتواند جایگزین آن شود، با مشکل مواجه بوده است. بر اساس داده‌های شرکت نیلسن، سهم نتفلیکس از زمان تماشای تلویزیون در ایالات متحده امریکا از سال گذشته تاکنون کاهش یافته است؛ در حالی که یکی از رقبای آن، یوتیوب، شاهد افزایش سهم خود بوده است.