کد خبر: 1385049
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

نتفلیکس هزار نفر از کارمندانش را اخراج کرد

بلا باجاریا، مدیر ارشد محتوای نتفلیکس که در یک دهه گذشته یکی از مدیران ارشد این غول سرگرمی‌ساز بوده است، از این سرویس پخش آنلاین جهانی جدا می‌شود. این تحول جدید پس از آن روی داد که نتفلیکس در بزرگ‌ترین موج تعدیل نیروی خود، حدود هزار نفر از کارکنان خود، معادل ۶ درصد از کارمندانش، را اخراج کرد. 
این شرکت اعلام کرد که پیتر رایس، مدیر اجرایی پیشین فاکس و دیزنی، از هفته آینده سمت مدیر ارشد محتوا را بر عهده خواهد گرفت. 
نتفلیکس در شرایطی این تغییر مدیریتی ناگهانی و مهم را اعمال کرده است که با رکود در شاخص‌های میزان تعامل مخاطبان و کاهش سرعت رشد خود روبه‌روست. یک روز پیش از این، نتفلیکس حدود هزار نفر از کارکنانش را اخراج کرد؛ اقدامی که بزرگ‌ترین دور تعدیل نیروی این شرکت از سال ۲۰۲۲ تاکنون به شمار می‌رود. 
نتفلیکس در اواخر سال گذشته میلادی تلاش گسترده‌ای را برای خرید بخش استودیو و کسب‌وکار پخش آنلاین شرکت وارنر برادرز دیسکاوری آغاز کرد، اما در رقابت برای تصاحب این مجموعه، از پارامونت اسکای‌دنس شکست خورد. (اسکای‌دنس، شرکتی که دیوید الیسون مدیریت آن را بر عهده دارد، هفته گذشته تمامی شرکت وارنر برادرز دیسکاوری را با پرداخت ۱۱۱ میلیارد دلار تصاحب کرد.) در طول ۱۲ ماه گذشته، قیمت سهام نتفلیکس نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است. 
تد ساراندوس، یکی از مدیران عامل مشترک نتفلیکس، چند هفته پیش در کنفرانسی به میزبانی بلومبرگ گفت: در مجموع، سرعت رشد ما به اندازه‌ای نیست که من می‌خواهم و در حال تلاش هستیم تا این روند را سریع‌تر کنیم. 
او روز پنج‌شنبه در یادداشتی خطاب به کارمندان نتفلیکس نوشت: روز‌های پرحادثه‌ای را پشت سر گذاشته‌ایم و می‌دانم که از شما خواسته‌ایم حجم زیادی از اخبار و اطلاعات را در مدت کوتاهی هضم کنید. اما همه ما می‌دانیم که تغییر، بخشی از کاری است که در نتفلیکس انجام می‌دهیم. 
وی در این یادداشت از دوران فعالیت باجاریا در این شرکت تمجید کرد، اما در عین حال گفت که «فرصتی برای ارتقای سطح مجموعه تولیدات و برنامه‌های خود به مرحله‌ای بالاتر» می‌بیند؛ به‌ویژه در ایالات متحده امریکا. نتفلیکس از زمانی که پخش سریال «چیز‌های عجیب» در سال گذشته به پایان رسید، برای یافتن یک اثر بزرگ دیگر با مخاطبان جهانی که بتواند جایگزین آن شود، با مشکل مواجه بوده است. بر اساس داده‌های شرکت نیلسن، سهم نتفلیکس از زمان تماشای تلویزیون در ایالات متحده امریکا از سال گذشته تاکنون کاهش یافته است؛ در حالی که یکی از رقبای آن، یوتیوب، شاهد افزایش سهم خود بوده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نتفلیکس ، سینما ، هنر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

بدون شرح

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

تقدیر از پزشکیان بسیجی

خشایارستیزی روبی کوچولو

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

حمایت آقای خاص از امباپه

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار