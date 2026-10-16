کد خبر: 1385031
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تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
جامعه » اخبار كلی
محمدرضا سوری

‌ویراژ شبانه روی روان جامعه 

1 هنگام رانندگی در شهر، با برخی از رانندگان برخورد می‌کنیم که با ویراژ دادن و عبور از میان خودرو‌ها ترس را در دل سایر کاربران راه می‌اندازند، موضوعی که در برخی موارد منجر به بروز حادثه ناگوار رانندگی شده و گاه به قیمت جان یا زخمی و معلولیت راننده‌ای قانونمند می‌شود

جوان آنلاین: هنگام رانندگی در شهر، با برخی از رانندگان برخورد می‌کنیم که با ویراژ دادن و عبور از میان خودرو‌ها ترس را در دل سایر کاربران راه می‌اندازند، موضوعی که در برخی موارد منجر به بروز حادثه ناگوار رانندگی شده و گاه به قیمت جان یا زخمی و معلولیت راننده‌ای قانونمند می‌شود. 
شنیدن صدای ویراژ و کشیدن ترمزدستی، بوق ممتد، تیک‌آف، سرعت غیرمجاز، صدای غیرمتعارف بعضی خودرو‌ها برای کورس گذاشتن با یکدیگر، ویراژ رفتن و انجام حرکات نمایشی در ساعات پایانی شب، بخشی از بی‌انضباطی ترافیکی است که به رغم هشدار درباره پیامد‌های ناشی از آن همچنان در حال بروز است. 
این در حالی است که طبق قانون، پلیس در صورت مشاهده مرتکب‌شونده هر یک از رفتار‌ها پس از توقف راننده خودرو، راننده متخلف را جریمه و خودرو را توقیف می‌کند، اما آنچه در این جا باید به آن توجه کرد این است که چرا راننده‌ای که مرتکب این‌گونه تخلفات می‌شود، حتی پس از جریمه شدن باز هم به رانندگی خطرناک خود ادامه می‌دهد؟ در جواب باید گفت متناسب نبودن جریمه یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تکرار تخلفات در رانندگی به شمار می‌رود. 
در حال حاضر جریمه حرکات مارپیچ و نمایشی در کلانشهر‌ها ۵۰۰ هزار تومان، سایر شهر‌ها ۴۰۰‌هزار تومان و در راه‌های روستایی ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین مصرف مشروبات الکلی، دارو‌های روان‌گردان و افیونی در هنگام رانندگی در تمامی مکان‌ها تنها ۱۵۰ هزار تومان است. از طرفی طبق قانون پلیس راهنمایی و رانندگی ایران در صورت ملاحظه تخلفات حادثه‌ساز مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکات مارپیچ، رانندگی با دنده عقب در بزرگراه و موارد دیگر، علاوه بر اعمال جریمه نقدی، می‌تواند تا ۷۵ نمره منفی در پرونده راننده ثبت کند. 
این در حالی است که اگر راننده متخلف دارای ۳۰‌نمره منفی شود، وسیله نقلیه‌اش به مدت سه ماه توقیف می‌شود، و در صورت رسیدن به ۵۵ نمره منفی خودرواش شش ماه توقیف خواهد شد، و اگر ۷۵ نمره منفی بگیرد ضمن محرومیت از رانندگی، گواهینامه او نیز باطل شده و باید دوباره دوره آموزشی ببیند. 
با وجود این، با توجه به حجم بالای تردد خودرو‌ها در کلانشهر‌ها می‌طلبد تا پلیس راهور بدون اغماض با رانندگانی که مرتکب چنین تخلفاتی می‌شوند برخورد جدی کرده و حق رانندگی را برای افرادی که مقید به قانون هستند، محفوظ بدارد. هستند متخلفانی که به راحتی چنین جریمه‌هایی را پرداخت و به چرخه تخلف باز می‌گردند، بنابراین تکرار جریمه این متخلفان بیش از آن که بازدارنده باشد به بازی گرفتن قانون است. از همین رو ساختار قانونی باید با در نظر گرفتن سایر محرومیت‌های اجتماعی مثل مسدودسازی حساب بانکی، فرد متخلف را متوجه این موضوع کند که مسیر‌های دیگری هم برای برخورد با تخلف‌ها هموار است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، ترافیک ، رانندگی
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