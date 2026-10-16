کد خبر: 1385021
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تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

اوضاع فاجعه‌بار کودکان و سالخوردگان در غزه؛ ۴۶۶ نفر بر اثر گرسنگی شهید شدند

5 وزارت بهداشت فلسطین امروز جمعه به مناسبت روز جهانی غذا از اوضاع فاجعه بار انسانی کودکان و سالخوردگان فلسطینی در نوار غزه و شهادت دست‌کم ۴۶۶ نفر بر اثر سوء‌تغذیه و گرسنگی خبر داد.

جوان آنلاین: در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین به مناسبت روز جهانی غذا آمده است: ️میزان سوء تغذیه و گرسنگی در نوار غزه به سطح فاجعه باری رسیده است که کودکان، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

این وزارتخانه اعلام کرد: از سال ۲۰۲۴ تاکنون ۴۶۶ مورد مرگ ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی ثبت شده است، چرا که نوار غزه وارد سومین سال خود تحت جنگی ‌شده است که گرسنگی را به واقعیتی روزمره تبدیل کرده است.

براساس این بیانیه، پیش بینی می شود که پس از اعلام رسمی قحطی در استان غزه در اوت ۲۰۲۵، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار شهروند فلسطینی (یعنی ۶۷ درصد ساکنان) تا پایان سال ۲۰۲۶ با بحران غذایی یا بدتر از آن مواجه شوند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ۱۵۷ کودک به دلیل سوءتغذیه در نوار غزه جان باخته اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از سال ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۶ میلادی، ۱۵۸ هزار و یک مورد سوءتغذیه حاد در میان کودکان زیر پنج سال ثبت شده است که از این تعداد، ۲۸ هزار و ۷۱۶ مورد شدید و تهدیدکننده زندگی بوده‌است.

در این بیانیه آمده است: میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ میلادی از ۱۳.۶ به ۳۳.۴ در هر هزار تولد افزایش یافته است و ۱۲.۲ درصد از کودکان دچار مشکل کوتاهی قد هستند.

براساس این بیانیه، پیش‌بینی می‌شود که تا آوریل ۲۰۲۷ میلادی، ۷۴ هزار و ۲۰۰ کودک به درمان سوءتغذیه حاد نیاز داشته باشند و میزان کم‌خونی در میان زنان باردار در سال ۲۰۲۶ به ۶۱ درصد برسد. این رقم قبل از جنگ ۴۱ درصد بود.

وزارت بهداشت فلسطین همچنین از ثبت نزدیک به ۴ هزار مورد سقط جنین در نیمه اول سال ۲۰۲۶ خبر داد که بیش از ۳ برابر شش ماه قبل است و از هر سه بارداری، یکی پرخطر طبقه‌بندی می‌شود.

براساس این بیانیه، سالمندان با ۱۸۹ نفر (۴۰.۵ درصد از کل مرگ و میرها) بالاترین نسبت مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه را تشکیل می‌دهند.

این بیانیه افزود: ۱۱ درصد از سالمندان در طول روز هیچ وعده غذایی مصرف نکرده اند و ۴۸ درصد به نفع خانواده‌هایشان وعده‌های غذایی خود را کاهش داده اند، در حالی که ۶۸ درصد از آنها به دلیل تمام شدن داروهایشان، مصرف آنها را متوقف یا کاهش داده اند.

وزارت بهداشت فلسطین تأکید کرد که حق غذا یک حق ذاتی بشر است که با جنگ از بین نمی‌رود.

این وزارتخانه از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد خواست تا اقدامات فوری و عاجل را برای تضمین ورود ایمن، پایدار و بدون محدودیت غذا، مکمل‌های درمانی و داروها، با اولویت دادن به کودکان، زنان باردار، مادران شیرده و سالمندان و حمایت و احیای تولید مواد غذایی محلی در نوار غزه انجام دهند.

برچسب ها: غزه ، جنگ غزه ، اسرائیل
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