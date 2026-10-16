سازمان ملل متحد حملات شهرک نشینان صهیونیست به شهروندان فلسطینی و دارایی های آنها در مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن و نیز آتش زدن یک مسجد تاریخی توسط آنها را محکوم کرد.

جوان آنلاین: «فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در کنفرانسی مطبوعاتی در مورد حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای «مخماس» در شمال شرقی شهر قدس و حمله آنها به مسجد تاریخی «سلطان ابراهیم»، ‌آتش زدن خودروها و تخریب درختان زیتون شهروندان فلسطینی در کرانه باختری اظهار داشت که موضع سازمان ملل متحد در مخالفت و محکومیت همه اشکال خشونت شهرک‌نشینان واضح است.

وی در این کنفرانس مطبوعاتی به اطلاعاتی از جمله تشدید حملات شهرک نشینان به فلسطینی ها و باغ های آنها همزمان با فصل برداشت زیتون اشاره دارد.

این مقام سازمان ملل همچنین از تلاش‌های این سازمان برای کمک به فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه برای ادامه برداشت محصول با وجود خطرات موجود سخن گفت.

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) اعلام کرد: تعداد حملات شهرک‌نشینان مرتبط با فصل برداشت زیتون از ابتدای سال جاری میلادی به نزدیک به ۲۰۰ مورد رسیده است که از تعداد کل حوادث ثبت شده در فصل برداشت زیتون در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ خورشیدی) که ۱۸۵ مورد بود، فراتر رفته است.

به گفته وی، حملات امسال شهرک نشینان صهیونیست منجر به شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۲۰ نفر دیگر و تخریب بیش از ۲۵۰۰ درخت و نهال شده است که تقریباً ۸۰ درصد این حملات در دو هفته گذشته رخ داده است.

فرحان حق درباره وضعیت نوار غزه نیز گفت: «رامز اکبروف» هماهنگ‌کننده ویژه موقت روند صلح خاورمیانه به شورای امنیت اطلاع داده است که عملیات نظامی رژیم اسرائیل از زمان اجرای آتش‌بس در نوار غزه، منجر به شهادت تقریباً یک هزار و ۵۰۰ فلسطینی شده است.