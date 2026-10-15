معاون نخست‌وزیر روسیه درباره زمان اجرایی شدن عرضه گازوئیل این کشور به آمریکا و بازار‌های جهانی گفت: در صورت انعقاد قرارداد و حمل محموله، حداقل دو یا سه هفته زمان نیاز است.

جوان آنلاین: الکساندر نواک پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه هشتمین مجمع بین‌المللی «هفته انرژی روسیه» در مسکو افزود: برای تحویل محموله‌های گازوئیل، باید قراردادی منعقد شود، سوخت بارگیری شود، کشتی اجاره شود و به مصرف کننده ارسال شود؛ همه این اقدامات دو تا سه هفته طول می‌کشد. بنابراین، لازم است که اکنون به سرعت توافقی حاصل شود.

معاون نخست‌وزیر روسیه درباره چگونگی تعیین قیمت گازوئیل برای ایالات متحده - با نرخ بازار یا با تخفیف - گفت: این موضوع در مذاکرات تجاری دو کشور مشخص می‌شود.

نواک در پاسخ به سوالی در مورد تمدید احتمالی مجوز آمریکا برای صادرات گازوئیل روسیه پس از آوریل ۲۰۲۷ تصریح کرد: در حال حاضر چنین مذاکراتی در دستورکار نیست و خیلی زود است که درباره تمدید آن صحبت کنیم، باید ببینیم که اوضاع چگونه پیش می‌رود.

وی تأکید کرد که در حال حاضر فقط در مورد عرضه گازوئیل روسیه بحث می‌شود و هیچ مذاکره‌ای در مورد سایر فرآورده‌های نفتی در دستورکار نیست.

معاون نخست‌وزیر روسیه در پاسخ به این پرسش که آیا کشور‌های دیگری علاوه بر آمریکا به واردات گازوئیل روسیه ابراز علاقه کرده‌اند، گفت: گازوئیل روسیه در سراسر جهان متقاضی دارد و از این رو، سایر کشور‌های مصرف‌کننده سوخت هم علاقه‌مند به دریافت این محموله‌ها هستند.

وی ادامه داد: شرکت‌های نفتی روسیه آماده هستند تا ارسال سوخت گازوئیل به بازار‌های جهانی را در هر زمان آغاز کنند و مذاکرات در مورد شرایط تجاری در حال حاضر در حال انجام است.

ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ روسای جمهور روسیه و آمریکا جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در مکالمه تلفنی درباره موضوعات مختلف از جمله عرضه فرآورده‌های نفتی گفت‌و‌گو کردند. به گفته پوتین، مسکو آمادگی خود را برای عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی به بازار‌های ایالات متحده و جهان تأیید کرد.

واشنگتن نیز اعلام کرد که تحریم‌های ایالات متحده علیه عرضه گازوئیل روسیه به بازار‌های جهانی را تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۶ لغو کرده است.

پس از آن، نواک معاون نخست‌وزیر روسیه گفت: مسکو لغو ممنوعیت (داخلی تعیین شده توسط دولت روسیه در زمینه) صادرات گازوئیل را زودتر از موعد مقرر آغاز کرده و آماده است تا در ماه اکتبر ۳۰۰ هزار تن، در ماه نوامبر ۵۰۰ هزار تن، در ماه دسامبر یک میلیون تن گازوئیل عرضه کند و در نهایت، این حجم را به سه میلیون تن در ماه افزایش دهد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در حال حاضر مقادیر قابل‌توجهی گازوئیل برای صادرات روسیه در دسترس قرار گرفته است. این محموله‌ها به بازار‌های جهانی راه خواهند یافت و تأثیر مثبت مشخصی بر ثبات بازار‌های نفت خواهند داشت؛ البته نباید انتظار داشت که ثبات کامل برقرار شود، چرا که باید در این زمینه واقع‌بین بود. در حال حاضر، بازار‌های انرژی و به‌ویژه بازار‌های نفت در سطح جهانی در وضعیتی بسیار پرتنش قرار دارند.

تداوم واردات بنزین به روسیه

معاون نخست‌وزیر روسیه روز پنجشنبه همچنین گفت: مسکو قصد دارد حداقل تا پایان سال ۲۰۲۶ برای تأمین نیاز بازار و تکمیل ظرفیت ذخایر، واردات بنزین را ادامه دهد.

وی تصریح کرد: ما حداقل تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی، بنزین وارد خواهیم کرد، زیرا هم باید بازار داخلی را تأمین کنیم و هم از سوی دیگر، انبار‌های سوخت را که در تابستان با کاهش ذخیره مواجه شده‌اند را با هدف تأمین نیاز داخلی تکمیل کنیم.

به گزارش ایرنا، پیش از این و به دنبال حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات انرژی و پالایشگاه‌های نفت در مناطق مختلف روسیه که به برخی اختلال‌ها در عرضه سوخت در این کشور منجر شد، مسکو تصمیم به توقف صادرات فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل گرفت.

هشتمین مجمع بین‌المللی «هفته انرژی روسیه» روز چهارشنبه با پیام رئیس‌جمهور این کشور در مسکو گشایش یافت. مسائل کلیدی توسعه بخش سوخت و انرژی، همکاری‌های بین‌منطقه‌ای و شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی در صنعت انرژی از ابعاد این رویداد است.

برنامه امسال این مجمع شامل بیش از ۳۰ نشست تخصصی با حضور بیش از ۱۰۰ سخنران بین‌المللی درباره محور‌هایی همچون تحول بازار نفت، توسعه بازار گاز، سرمایه‌گذاری در صنعت برق، انرژی‌های نوین، محیط‌زیست و بهره‌وری انرژی، همکاری‌های بین‌المللی و آموزش و نیروی کار است.

سعید توکلی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران قرار است در سفر به مسکو، روز جمعه در نشست تخصصی «همکاری انرژی در قالب ۳+۳ برای تقویت صلح و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی» سخنرانی کند.