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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۱
جامعه » اخبار كلی

جشن میلاد حضرت زینب (س) امشب در اجتماعات و میادین کشور برگزار می‌شود

3 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از برگزاری جشن میلاد حضرت زینب (س) در شامگاه پنجشنبه ۲۳ مهر در اجتماعات و میادین سراسر کشور خبر داد.

جوان آنلاین: از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در این اطلاعیه آمده است: از آحاد مردم قدرشناس شریف و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌شود تا در شب ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) با حضوری پرشور در تجمعات مردمی شبانه، جلوه‌ای دیگر از همبستگی ملی، وفاداری به ارزش‌های دینی و انقلابی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان را به نمایش بگذارند.

این اطلاعیه می‌افزاید: ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری (س)، پرچم‌دار پیام کربلا و میدان‌دار بزرگ میدان روایت عاشورا، اسوه صبر و استقامت و بانوی بزرگ بصیرت و آگاهی، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مکتب روایتگری فاتحانه، روشنگری عالمانه، مسئولیت‌پذیری عاشقانه، وفاداری به آرمان‌های الهی و ایستادگی عزتمندانه در برابر جبهه باطل است. بانویی که در سخت‌ترین شرایط تاریخ اسلام، با تکیه بر ایمان راسخ، شجاعت کم‌نظیر و قدرت بیان حقیقت، اجازه نداد پیام عاشورا در غبار تحریف و تغافل و فراموشی پنهان بماند و نشان داد که رسالت پاسداری از حق، پس از میدان نبرد نیز با روشنگری، جهاد تبیین و حضور مسئولانه در عرصه اجتماع استمرار می‌یابد.

در ادامه آمده است: امروز، در شرایطی که ملت بزرگ ایران با هوشیاری، همبستگی و حضور آگاهانه خود، صحنه‌هایی ماندگار از پایداری ملی و دفاع از عزت، استقلال و هویت اسلامی خویش را رقم زده است، بازخوانی سیره حضرت زینب کبری (س) اهمیتی دوچندان می‌یابد. مکتب زینبی به ما می‌آموزد که مقاومت تنها در ایستادگی در برابر سختی‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه حفظ امید، صیانت از حقیقت، مقابله با جنگ روانی و تحریف، تقویت روحیه جمعی و انتقال درست پیام حوادث به نسل‌های آینده، بخش جدایی‌ناپذیر این مسیر پرافتخار است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: تجمعات مردمی شبانه، جلوه‌ای از پیوند ایمان و آگاهی، همدلی و همبستگی، و اراده جمعی ملت ایران برای پاسداری از ارزش‌ها و منافع ملی و اسلامی است. این حضور‌های خودجوش و مسئولانه، افزون بر نمایش وحدت و انسجام اجتماعی، فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی، تعمیق امید عمومی، تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و انتقال پیام روشن ملت ایران به بدخواهان و دشمنان این سرزمین فراهم می‌آورد. این اجتماعات، هنگامی که با معرفت، آرامش، اخلاق، هوشیاری و مسئولیت‌پذیری همراه باشد، می‌تواند به کانونی اثرگذار برای تقویت همبستگی ملی و مقابله با تلاش‌های تفرقه‌افکنانه تبدیل شود.

این اطلاعیه می‌افزاید: در این میان، نقش زنان مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر در انتقال فرهنگ مقاومت، تربیت نسل‌های آینده، تحکیم بنیان خانواده و صیانت از هویت فرهنگی و دینی جامعه، جایگاهی ممتاز دارد. حضرت زینب (س) با پیوند دادن معرفت، شجاعت، عفاف، استقامت و مسئولیت اجتماعی، الگویی ماندگار از حضور مؤثر زن مسلمان در متن حوادث تاریخی ارائه کرد؛ الگویی که نشان می‌دهد زنان و مردان این سرزمین می‌توانند با حفظ کرامت، اخلاق و هویت اسلامی، در ساختن جامعه‌ای مقاوم، امیدوار و برخوردار از انسجام و اقتدار ملی نقش‌آفرین باشند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از آحاد مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و نوجوانان مؤمن و انقلابی، بانوان فرهیخته و پیشگامان عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی دعوت کرد تا در شب ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)، با حضوری پرشور، آگاهانه و مسئولانه در تجمعات مردمی شبانه، ضمن گرامیداشت مقام شامخ این بانوی بزرگ اسلام و تجلیل از قشر زحمتکش پرستار، جلوه‌ای دیگر از همبستگی ملی، وفاداری به ارزش‌های دینی و انقلابی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان را به نمایش بگذارند.

برچسب ها: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، جشن میلاد حضرت زینب(س) ، میادین تهران
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