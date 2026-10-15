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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۳
سیاست » اخبار کلی

رئیس جمهور قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های جهانی آمریکا را تبریک گفت

3 رئیس جمهور در پیامی قهرمانی افتخارآفرین تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا را به ملت شریف ایران، قهرمانان شایسته، خانواده بزرگ کشتی و همه دست‌اندرکاران این رشته پرافتخار تبریک گفت.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال کشورمان با اشاره به اینکه درخشش فرزندان عزیز ایران در خاک امریکا با وجود همه مانع تراشی ها، حاصل توانمندی، پشتکار و روحیه پهلوانی جوانان این مرز و بوم است تاکید کرد: این قهرمانی نشان داد جوانان ما با تکیه بر استعداد، اراده، خودباوری و تلاش جمعی می‌توانند شایستگی‌های خود را به اثبات برسانند و هیچ مرزی نمی‌تواند مانع درخشش ملتی شود که به توانمندی‌های خود باور دارد.

در متن پیام رئیس جمهور آمده است: قهرمانی افتخارآفرین تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا را صمیمانه به ملت شریف ایران، قهرمانان شایسته، خانواده بزرگ کشتی و همه دست‌اندرکاران این رشته پرافتخار صمیمانه تبریک می‌گویم.

پزشکیان اضافه کرد: درخشش فرزندان عزیز ایران در خاک امریکا با وجود همه مانع تراشی ها، حاصل توانمندی، پشتکار و روحیه پهلوانی جوانان این مرز و بوم است و نشان داد جوانان ما با تکیه بر استعداد، اراده، خودباوری و تلاش جمعی می‌توانند شایستگی‌های خود را به اثبات برسانند و هیچ مرزی نمی‌تواند مانع درخشش ملتی شود که به توانمندی‌های خود باور دارد.

رئیس جمهور در پایان افزود: اینجانب ضمن تبریک این موفقیت به قهرمانان عزیز، مربیان، کادر فنی، خانواده‌های آنان و مسئولان فدراسیون کشتی، از تلاش همه کسانی که در مسیر این افتخار نقش داشته‌اند، قدردانی می‌کنم. امیدوارم با تداوم حمایت از ورزشکاران و فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های جوان، شاهد موفقیت‌های روزافزون فرزندان ایران و درخشش پرچم پرافتخار کشورمان در میادین جهانی باشیم.

به گزارش ایرنا، تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران با کسب ۵ مدال شامل ۳ طلا و ۲ مدال برنز و کسب ۱۱۹ امتیاز، عنوان قهرمانی رقابت‌های قهرمانی جهان در آمریکا را از آن خود کرد.

رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان روز‌های ۲۰ لغایت ۲۴ مهرماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر لاس‌وگاس، کشور آمریکا برگزار شد و تیم ایران با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال برنز و ۱۱۹ امتیاز، عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد.

برای تیم ملی ایران، عرفان جرکنی در وزن ۶۳ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم و یاسین یزدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. همچنین محمد کمالی در وزن ۶۷ کیلوگرم و محمدهادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

تیم‌های قزاقستان و روسیه نیز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

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