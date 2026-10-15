کد خبر: 1384941
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۸
سیاست » اخبار کلی

پیام سردار موسوی به مناسب روز پرستار

3 فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت روز پرستار، ضمن گرامیداشت یاد شهدای پرستاری و سلامت، از مجاهدت پرستاران، امدادگران و خانواده‌های جانبازان در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم قدردانی کرد.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت روز پرستار، با اشاره به جایگاه حضرت زینب (س) در واقعه کربلا، پرستاری را فراتر از درمان زخم‌ها دانست و آن را گاه مظهر صفت حیات‌بخشی الهی توصیف کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم 

قرآن کریم می‌فرماید: هر کس انسانی را حیات بخشد، چنان است که گویی همه انسان‌ها را زنده کرده است مائده،۳۲ حضرت‌زینب‌سلام‌الله‌علیها، معنای عمیق این آیه را به ما نشان دادند؛ آنجا که در کربلا، با جهاد تبیین خود، جان‌های مرده را حیات بخشیدند و آنجا که پس از عاشورا، با ایفای نقشی بی‌بدیل در پرستاری از امام زمان خویش و بازماندگان کربلا، رسالت پرستاری را به زیباترین شکل به تصویر کشیدند.
امروز نیز حضرت‌زینب سلام‌الله‌علی‌ها الگویی برای پرستاران‌اند؛ چراکه پرستاری، صرفا درمان یک زخم نیست، بلکه گاهی مظهر صفت حیات‌بخشی الهی است. گاهی حضور به‌موقع یک امدادگر خانواده‌هایی را به زندگی بازمی‌گرداند.

در این مناسبت، شایسته است از شهدای پرستاری یادکنیم که با بذل جان خویش از سلامت جامعه پاسداری نمودند؛ ازشهدای پرستار دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی، تا شهدای سلامت روز‌های سخت کرونا و شهیده‌ی‌پرستاری که در حوادث تلخ دی‌ماه گذشته شمع وار سوخت و به شهادت رسید.

نام گذاری این روز بهانه‌ای است تا از تمام مدافعان سلامت و امدادگرانی که در جنگ تحمیلی دوم وسوم، با مجاهدت و ایثارگری‌های خود التیام بخش زخم‌ها و درد‌های مجروحین این دفاع مقدس شدند قدردانی کنم، مردمی که به واسطه توحش دشمن آمریکایی_صهیونیستی مورد آسیب قرار گرفتند و در سخت‌ترین لحظات، حضور گرم شما پرستاران عزیز را مایه‌ی آرامش خود می‌یافتند.

 همچنین بابت تمام مجاهدت‌های خالصانه و شجاعانه امدادگرانی که در میدان نبرد با رزمندگان همراهی نمودند کمال امتنان را دارم.

در این میان، برخود لازم میدانم از خانواده‌های ایثارگر و صبور جانبازان این دفاع مقدس یاد نمایم؛ به‌ویژه همسران و مادرانی که در کنار تحمل‌مصیبت‌های سنگین وارده به سبب مجروحیت عزیزانشان، با عشق، صبوری و استقامت، نقشی بزرگ و ماندگار در تداوم راه ایثار و خدمت ایفا نمودند. 

اینجانب از همه کسانی که وصفشان ذکر شد و یا قلم یارای وصف‌عمل خالصانه آنها را نداشت صمیمانه سپاسگذارم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون همه عزیزان را مسئلت دارم.

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