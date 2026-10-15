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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

اتحادیه اروپا: محدودیت‌های زنان مانع عادی‌سازی روابط با کابل است

6 نماینده ویژه اتحادیه اروپا تأکید کرد محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران، مانع عادی‌سازی روابط با کابل است.

جوان آنلاین: «توماس فریلیسن»، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در جریان سفر سه‌روزه خود به کابل، ۲۰ تا ۲۲ مهر، با نمایندگان بلندپایه هیئت حاکمه افغانستان، مقام‌های دیپلماتیک مقیم کابل، از جمله نمایندگان سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی و همچنین فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط اتحادیه اروپا، وضعیت حقوق بشر در افغانستان در تمامی این گفت‌و‌گو‌ها به‌طور برجسته مورد بحث قرار گرفت. فریلیسن در دیدار با نمایندگان نهاد‌های جامعه مدنی زنان افغان، درباره تأثیر محدودیت‌های وضع شده بر زندگی زنان و چگونگی مقابله آنان با مشکلات ناشی از این محدودیت‌ها گفت‌و‌گو کرد.

وی در گفت‌و‌گو با مقام‌های کابل نیز درباره محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران ابراز نگرانی کرد و تأکید نمود این محدودیت‌ها یکی از موانع عمده در مسیر عادی‌سازی روابط به شمار می‌روند.

بر اساس این اطلاعیه، وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار‌ها بود. در این گفت‌و‌گو‌ها به بهبود عمومی وضعیت امنیتی افغانستان اشاره شد؛ با این حال، نماینده ویژه اتحادیه اروپا مدعی حضور و فعالیت‌های فرامرزی گروه‌های تروریستی، از جمله شاخه خراسان داعش در افغانستان شد و دراین‌باره ابراز نگرانی کرد.

وی همچنین هشدار داد فعالیت این گروه‌ها می‌تواند امنیت منطقه و حتی کشور‌های فرامنطقه‌ای را تهدید کند. فریلیسن همچنین تأکید کرد مقام‌های حاکم افغانستان باید به تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه امنیت سایر کشور‌ها عمل کنند.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا از تلاش‌های مقام‌های حاکم بر افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز استقبال کرد، اما در عین حال مدعی افزایش دوباره کشت خشخاش در افغانستان شد. وی همچنین بر ضرورت ایجاد فرصت‌های معیشتی جایگزین و پایدار برای کشاورزان آسیب‌دیده تأکید کرد و افزود اتحادیه اروپا پیش‌تر در این زمینه کمک‌هایی ارائه کرده است.

تأکید بر گفت‌و‌گو میان کابل و اسلام‌آباد

فریلیسن در گفت‌و‌گو با نمایندگان کشور‌های منطقه بر ضرورت ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها میان افغانستان و پاکستان، برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی دو طرف تأکید کرد. وی همچنین بر اهمیت کاهش تنش‌ها و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی تأکید نمود.

اتحادیه اروپا از تلاش‌های میانجی‌گرانه کشور‌های منطقه و شرکای بین‌المللی و همچنین نقش سازمان همکاری اسلامی در تأمین صلح و ثبات استقبال کرد. نماینده ویژه این اتحادیه از تلاش‌های جاری برای گسترش اتصال منطقه‌ای نیز قدردانی کرد و بر تأثیرات مثبت آن بر توسعه اقتصادی منطقه و رفاه مردم افغانستان تأکید نمود.

روند دوحه و کمک‌های اتحادیه اروپا

فریلیسن بار دیگر بر حمایت اتحادیه اروپا از روند دوحه، به رهبری سازمان ملل برای تعامل بین‌المللی با افغانستان تأکید کرد و گفت پیشرفت در این روند و فراهم شدن زمینه ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی، مستلزم هماهنگی و همسویی جامعه بین‌المللی و مشارکت سازنده مقام‌های حاکم بر افغانستان است.

وی همچنین تأکید کرد پیشرفت در این مسیر به اجرای تعهدات بین‌المللی افغانستان بستگی دارد و بر اهمیت حکومت‌داری فراگیر تأکید ورزید.

اطلاعیه افزود در این سفر ادامه کمک‌های اتحادیه اروپا به مردم افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفت و تأکید شد این کمک‌ها بر اساس اصول مشخصی ارائه می‌شوند که بر اساس آن، زنان نه‌تنها از دریافت‌کنندگان اصلی کمک‌ها هستند، بلکه در رساندن این کمک‌ها نیز مشارکت دارند.

در پایان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا اعلام کرد تعامل خود با افغانستان را بر اساس اصول مشخص، اقدامات عملی و توجه به نیاز‌های مردم این کشور ادامه خواهد داد.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، کابل ، محدودیت زنان
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