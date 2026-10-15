ترکیه اعزام نیرو به خارج را به بعد از تصویب مفاد «توافق مکه» مشروط کرد

جوان آنلاین: زکی آکتورک، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه در نشست خبری هفتگی خود اظهار کرد: روند مربوط به نیرو‌ها و قابلیت‌های نظامی که ترکیه می‌تواند در چارچوب اتحاد دفاعی مکه در اختیار عربستان سعودی قرار دهد، مطابق با مفاد قانون اساسی و قوانین مربوطه ما انجام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسانه خبری «آنکا هابر»، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه در ادامه تاکید کرد: در این زمینه، این توافق باید توسط مجلس ملی کبیر ترکیه تصویب و مراحل صدور مجوز لازم برای اعزام نیرو‌های مسلح ترکیه به خارج از کشور باید تکمیل شود. اصول مربوط به دامنه این مشارکت، مطابق با ارزیابی‌هایی که توسط مقامات مربوطه ما انجام می‌شود، با در نظر گرفتن نیاز‌ها و خواسته‌های عربستان سعودی، تحولات میدانی و الزامات عملیاتی و توافق حاصل‌شده بین طرفین تعیین خواهد شد.

وی افزود: نیرو‌های مسلح ترکیه با عزم و اراده به مبارزه خود علیه تروریسم، حفاظت از مرز‌ها و دفاع و امنیت کشور در زمین، دریا و هوا ادامه می‌دهند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه طی سخنرانی پس از نشست کابینه عنوان کرد: توافقنامه دفاعی مشترک مکه، یک پیمان دفاعی بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی را برای تصویب در روز‌های آینده به پارلمان ارسال خواهیم کرد.