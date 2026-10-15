کد خبر: 1384922
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

لغو نشست سران عربی اروپایی به سبب ناامن بودن ریاض

3 شورای همکاری خلیج فارس با لغو نشست سران عربی اروپایی به ناامن بودن ریاض اعتراف کرد.

جوان آنلاین: اقدام شورای همکاری خلیج فارس در تعویق نشست برنامه ریزی شده میان سران این شورا و اروپا اعترافی آشکار به ناامن بودن ریاض پایتخت عربستان است.

به گزارش تسنیم، شورای همکاری خلیج فارس که مقر آن در ریاض است، از تعویق نشست سران کشور‌های این شورا و اتحادیه اروپا خبر داد که قرار بود بیست و چهارم اکتبر جاری میلادی (شنبه دوم آبان) برگزار شود.

شورای همکاری با بیان اینکه زمان بندی جدید (لغو نشست برنامه ریزی شده) در راستای تمایل به حفظ سلامت هیئت‌های شرکت کننده صورت می‌گیرد، به ناامن بودن پایتخت عربستان اعتراف کرد.

پیش از این نیز خبرگزاری رسمی یمن به نقل از منبع نظامی هشدار داده بود که سرمایه گذاری در عربستان دیگر امن نیست.

برچسب ها: شورای همکاری خلیج فارس ، ریاض ، یمن
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