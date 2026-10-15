پالایشگاه نفت در ریازان روسیه طعمه حریق شد

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پاول مالکوف، فرماندار منطقه ریازان امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی حمله گسترده پهپادی، محوطه پالایشگاه نفت در این منطقه دچار آتش‌سوزی شده است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای از تلاش کی‌یف برای حمله گسترده علیه پالایشگاه نفت ریازان خبر داد و اعلام کرد: نیرو‌های پدافندی روسیه در جریان دفع حملات اوکراین، ۴ موشک کروز دوربرد فلامینگو و ۶۹ پهپاد را رهگیری و منهدم کردند.

براساس این بیانیه، سقوط بقایای پهپاد‌ها منجر به وقوع آتش‌سوزی در محوطه پالایشگاه نفت ریازان شد.

پیش‌تر ترامپ تهدید کرده بود که در صورت ادامه حملات اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه، کمک اطلاعاتی به کی یف قطع می‌شود.

اما از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین ساعاتی پیش با ابراز نارضایتی از مواضع دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال جنگ در کشورش گفت: کی یف پس از ادامه حملات مسکو به زیرساخت‌های انرژی اوکراین علیرغم اعلام آتش‌بس انرژی توسط ترامپ، حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را ازسر خواهد گرفت. ما حملات به بخش انرژی را متوقف نخواهیم کرد، مگر آنکه در ازای آن، موشک‌های پاتریوت بیشتری دریافت کنیم.