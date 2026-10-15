آمریکا تلفن همراه ایلهان عمر را ضبط کرد

جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که مقام‌های فدرال آمریکا در جریان تحقیقات درباره ایلهان عمر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت مینه‌سوتا، تلفن همراه وی را ضبط کردند.

به گزارش مهر، این خبرگزاری همچنین فاش کرد که برای برخی از بستگانش عمر نیز احضاریه صادر شده است.

مأموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا نیز روز دوشنبه (۲۰ مهرماه) این هفته خانه عمر را در منطقه واشنگتن بازرسی کردند.

بنابر این گزارش، این اقدام در چارچوب تحقیقات جاری درباره مدارک مهاجرتی این نماینده متولد سومالی انجام شده است؛ مدارکی که به گفته منابع مطلع، پدر فقید او در دوران کودکی عمر تکمیل کرده بود.

سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا به فاکس‌نیوز گفت: مأموران تحقیقات امنیت داخلی با حکم بازرسی قضایی که از سوی این وزارتخانه دریافت شده بود، وارد عمل شدند و این اقدام بخشی از یک تحقیقات فدرال در حال انجام است.

عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا در مجلس نمایندگان آمریکا از چهره‌های شناخته‌شده جناح مترقی حزب دموکرات و از منتقدان سرسخت ترامپ است.

اختلاف او با ترامپ تنها به رقابت حزبی محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند مهاجرت، اسلام‌هراسی، سیاست آمریکا در قبال فلسطین و رژیم صهیونیستی و هویت ملی نیز در آن نقش دارند.