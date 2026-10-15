سفیر عربستان با تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور پاکستان، بر تقویت روابط راهبردی با اسلام‌آباد تأکید کرد.

جوان آنلاین: «راجح بن طامی البقمی»، سفیر جدید عربستان در پاکستان، استوارنامه خود را به «آصف علی زرداری»، رئیس‌جمهور پاکستان تقدیم کرد.

زرداری نیز در این دیدار ضمن تبریک انتصاب سفیر جدید، از حمایت عربستان قدردانی کرد و بر مشارکت راهبردی نزدیک میان دو کشور و تعهد پاکستان به حمایت از امنیت و دفاع عربستان تأکید کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد روابط دوجانبه در دوره مأموریت سفیر جدید بیش از پیش گسترش یابد.

زرداری در حالی بار دیگر بر حمایت پاکستان از عربستان تأکید کرده است که دو کشور به همراه ترکیه، ۱۶ مرداد یک توافق نظامی سه‌جانبه موسوم به توافق مکه را امضا کردند؛ توافقی که بر اساس آن حمله به هر یک از سه کشور، حمله به دیگر اعضا تلقی می‌شود. سران سه کشور همچنین ۹ شهریور در استانبول درباره هماهنگی نظامی، همکاری در صنایع دفاعی و توسعه فناوری‌های مشترک گفت‌و‌گو کردند.

عربستان علاوه بر همکاری‌های نظامی، از حامیان مالی مهم پاکستان به شمار می‌رود. ریاض فروردین امسال با اختصاص سه میلیارد دلار سپرده اضافی به پاکستان موافقت کرد و تمدید سپرده پنج میلیارد دلاری پیشین خود را نیز پذیرفت. این حمایت در شرایطی صورت گرفت که اسلام‌آباد برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی و تقویت ذخایر ارزی خود به شدت نیازمند منابع مالی بیشتر بود.