واکنش حماس به افتتاح سفارت کلمبیا در قدس اشغالی

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) افتتاح سفارت کلمبیا در قدس اشغالی را محکوم و آن را نقض آشکار حقوق ملت فلسطین دانست.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای اقدام دولت کلمبیا برای افتتاح سفارت این کشور در قدس اشغالی را به شدت محکوم و اعلام کرد این اقدام به‌مثابه تعرضی آشکار به حقوق ملت فلسطین و نقض صریح قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل است که هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی شهر قدس را رد می‌کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، حماس در ادامه تأکید کرد: «قدس، سرزمین اشغالی فلسطین است و اقدام دولت کلمبیا در افتتاح سفارت خود در این شهر، تجاوزی آشکار به حقوق ملت فلسطین قلمداد می‌شود.»

این جنبش ضمن محکوم کردن عقب‌نشینی دولت جدید کلمبیا از مواضع گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، اعلام کرد پترو به دلیل ارتکاب جنایت نسل‌کشی در غزه از سوی رژیم صهیونیستی، روابط کشورش با این رژیم را قطع کرده بود.

جنبش حماس در ادامه افزود عقب‌نشینی دولت جدید کلمبیا از مواضع شرافتمندانه رئیس‌جمهور پیشین این کشور، به معنای جانبداری و تکیه شکست خورده بر رژیمی جنایتکار است که انزوای بین‌المللی آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

این جنبش فلسطینی از دولت کلمبیا خواست فوراً از این تصمیم عقب‌نشینی کند و از انجام چنین اقدامی خودداری کند؛ اقدامی که نقض حقوق ملت فلسطین و نادیده گرفتن عادلانه بودن مسأله فلسطین و حق این ملت در تعیین سرنوشت خود و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس است.

جنبش حماس در پایان تأکید کرد دولت کلمبیا باید این تصمیم را لغو کند و به قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل درباره وضعیت قدس و حقوق ملت فلسطین پایبند بماند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که کلمبیا روز چهارشنبه سفارت خود را در شهر قدس افتتاح کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که انتقال سفارت‌ها به این شهر با قطعنامه‌های بین‌المللی در تعارض دانسته می‌شود.

اکثریت قاطع کشور‌های جهان با انتقال سفارت‌های خود به قدس مخالف‌اند؛ چرا که الحاق قدس شرقی به اراضی اشغالی در سال ۱۹۸۰، پس از اشغال این بخش از شهر در سال ۱۹۶۷، از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. فلسطینیان قدس شرقی را پایتخت کشور آینده خود می‌دانند.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه فلسطین، از مجموع ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۶۰ کشور، کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. فلسطین همچنین عضو بیش از ۱۰۰ سازمان و معاهده بین‌المللی است.