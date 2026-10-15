یک پل جاده‌ای چهار بانده جدید که چین و کره شمالی را به هم متصل می‌کند، سرانجام روز پنجشنبه پس از ۱۲ سال افتتاح شد.

جوان آنلاین: صد‌ها نفر روز پنجشنبه در شهر مرزی داندونگ در شمال چین جمع شدند و پیش از افتتاح این پل ۳۰۲۶ متری، در مقابل آن عکس یادگاری گرفتند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری چینی شینهوا، چین بزرگترین شریک تجاری کره شمالی و حامی دیپلماتیک و سیاسی حیاتی آن است. به همین مناسب و افتتاحیه این پل جاده‌ای، کامیون‌هایی که پرچم‌های این دو کشور را حمل می‌کردند، از صبح روز پنجشنبه در هر دو جهت شروع به حرکت کردند و برخی از وسایل نقلیه کره شمالی با گل تزئین شده بودند.

زنی که برای تماشا آمده بود، به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: عالی است! ما در داندونگ از افتتاح این پل ابراز خرسندی می‌کنیم. بیش از ۱۰ سال گذشته است. مطمئنا این اقدام برای کسب و کار خوب خواهد بود.

لی کیانگ، نخست‌وزیر چین در این باره اظهار کرد: این پل نماد دوستی پکن با پیونگ‌یانگ است و روابط وارد مرحله جدیدی شده و فصل جدیدی را آغاز می‌کند.

لی از طریق ارتباط ویدیویی در مراسم افتتاحیه گفت: به لطف تلاش‌های مشترک هر دو طرف، افتتاح موفقیت‌آمیز این پل نه تنها همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور را به شدت تقویت می‌کند، بلکه مبادلات مردمی را نیز تسهیل کرده و پیوند‌های محبت بین دو ملت را تقویت می‌کند.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز گزارش داد که این سازه در سال ۲۰۱۴ تکمیل شد، اما افتتاح آن به دلیل کمبود جاده‌های ارتباطی و امکانات گمرکی در سمت کره شمالی به تعویق افتاد.