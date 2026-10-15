کد خبر: 1384869
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

افتتاح پل جاده‌ای چین و کره‌شمالی

3 یک پل جاده‌ای چهار بانده جدید که چین و کره شمالی را به هم متصل می‌کند، سرانجام روز پنجشنبه پس از ۱۲ سال افتتاح شد.

جوان آنلاین: صد‌ها نفر روز پنجشنبه در شهر مرزی داندونگ در شمال چین جمع شدند و پیش از افتتاح این پل ۳۰۲۶ متری، در مقابل آن عکس یادگاری گرفتند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری چینی شینهوا، چین بزرگترین شریک تجاری کره شمالی و حامی دیپلماتیک و سیاسی حیاتی آن است. به همین مناسب و افتتاحیه این پل جاده‌ای، کامیون‌هایی که پرچم‌های این دو کشور را حمل می‌کردند، از صبح روز پنجشنبه در هر دو جهت شروع به حرکت کردند و برخی از وسایل نقلیه کره شمالی با گل تزئین شده بودند.

زنی که برای تماشا آمده بود، به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: عالی است! ما در داندونگ از افتتاح این پل ابراز خرسندی می‌کنیم. بیش از ۱۰ سال گذشته است. مطمئنا این اقدام برای کسب و کار خوب خواهد بود.

لی کیانگ، نخست‌وزیر چین در این باره اظهار کرد: این پل نماد دوستی پکن با پیونگ‌یانگ است و روابط وارد مرحله جدیدی شده و فصل جدیدی را آغاز می‌کند.

لی از طریق ارتباط ویدیویی در مراسم افتتاحیه گفت: به لطف تلاش‌های مشترک هر دو طرف، افتتاح موفقیت‌آمیز این پل نه تنها همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور را به شدت تقویت می‌کند، بلکه مبادلات مردمی را نیز تسهیل کرده و پیوند‌های محبت بین دو ملت را تقویت می‌کند.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز گزارش داد که این سازه در سال ۲۰۱۴ تکمیل شد، اما افتتاح آن به دلیل کمبود جاده‌های ارتباطی و امکانات گمرکی در سمت کره شمالی به تعویق افتاد.

برچسب ها: چین ، کره شمالی ، همکاری اقتصادی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

بدون شرح

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خشایارستیزی روبی کوچولو

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

تقدیر از پزشکیان بسیجی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

حمایت آقای خاص از امباپه

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

صدر جدول دست به دست نشد

سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

جشنواره تهران مبارک با «خیال‌نامه میناب» به روایت این جنایت می‌پردازد

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار