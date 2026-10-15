شمار قربانیان حادثه مدرسه در پاکستان به ۳۰ کشته رسید

شمار تلفات حادثه ریزش سقف مدرسه در شهر پیشاور پاکستان به ۳۰ کشته نفر افزایش یافت.

جوان آنلاین: مس، ولان انتظامی تایید کردند که ریزش سقف یک مدرسه غیرانتفاعی در مرکز شهر پیشاور به ۳۰ کشته شامل یک معلم افزایش یافته است. تعدادی دیگر نیز در حادثه امروز مصدوم شده‌اند.

پیشتر شمار قربانیان ۱۷ تن اعلام و حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده بود.

محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پیامی با ابراز تاسف از حادثه مدرسه شهر پیشاور خواستار اقدامات فوری نیرو‌های امداد برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان و همچنین تحقیقات قاطع برای تشخیص علل حادثه شد.

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز خواستار تحقیقات شفاف و قوی برای شناسایی عوامل حادثه و بازداشت مسببان آن شد.

این دومین حادثه ریزش سقف در مدرسه با تلفات انسانی در پاکستان طی ۴ ماه اخیر محسوب می‌شود.

اواسط تیرماه امسال ریزش سقف یک مرکز آموزشی در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب جان ۱۴ دانش آموز را گرفت.