اسناد فوق سری سعودی در مناطقی که مزدورانش تار و مار شدند

جوان آنلاین: در حالی که رژیم سعودی از طریق رسانه‌های پرتعداد و وابسته به خود برای فریب افکارعمومی جهان عرب و کشور‌های اسلامی به دروغ خود را مدافع ملت یمن و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن می‌داند، اسناد و مدارکی از مقر‌هایی که مزدورانش در مناطق ساحل غربی یمن از خود به جا گذاشته‌اند، از یک حقیقت غیر قابل انکار پرده برمی دارد.

به گزارش تسنیم، اسناد فوق سری صادرشده از وزارت دفاع عربستان سعودی که در مقر‌هایی که مزدورانش در پی پیروزی نیرو‌های مسلح یمن از آن گریخته‌اند کشف شده است، این اسناد تصریح می‌کند که عنوان «وفاداری به پادشاهی عربستان سعودی» به‌عنوان معیاری برای ارزیابی فرماندهان مزدوران یمنی در پایگاه تازه‌تأسیس او در المخا (در استان تعز یمن) پیش از شکست و بیرون رانده شدنش از آنجا، اتخاذ شده است.