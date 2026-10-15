رسانه‌ها درحالی از به صدا درآمدن آژیر‌های خطر در جیزان و نجران در عربستان خبر می‌دهند که گزارش‌هایی در خصوص توقف پرواز‌ها در فرودگاه بین المللی ملک فهد نیز مخابره شده است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، دفاع مدنی عربستان امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: آژیر‌های هشدار در شهر‌های جیزان و نجران برای هشدار نسبت به خطر به صدا درآمدند.

به گزارش مهر، در همین ارتباط العهد گزارش داد که برخی رسانه‌ها از توقف پرواز‌ها در فرودگاه بین المللی ملک فهد در شهر الدمام واقع در شرق عربستان خبر دادند.

ریاض تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این باره را رسانه‌ای نکرده است.

از سوی دیگر، المسیره و المیادین خبر دادند: طی ساعات گذشته، هواپیما‌های سعودی حملات هوایی متعددی را علیه چندین یمن انجام داده‌اند.

به گزارش المسیره، هواپیما‌های ائتلاف (به سرکردگی) عربستان، یک شبکه مخابراتی را در منطقه «النشمه» واقع در شهرستان «المعافر» هدف قرار دادند. هواپیما‌های ائتلاف همچنین، مدرسه «المعافر» در شهرستان «الشمایتین» را بمباران کردند.