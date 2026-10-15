وزیران خارجه مصر و پاکستان در جریان گفت‌وگوی تلفنی با یکدیگر آخرین تحولات منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

جوان آنلاین: وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که محمد اسحاق دار، وزیر خارجه این کشور با بدر عبدالعاطی، همتای مصری خود به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

در بیانیه وزارت خارجه پاکستان همچنین آمده است دو طرف در جریان این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

وزیران خارجه پاکستان و مصر تأکید کردند که گفت‌و‌گو و دیپلماسی همچنان تنها راه جهت رسیدگی به تمامی موضوعات است.

در بیانیه این وزارتخانه همچنین آمده است اسحاق دار و عبدالعاطی در ادامه بر عزم خود جهت تداوم حمایت از تلاش‌ها در جهت پیشبرد گفت‌و‌گو و کاهش تنش تأکید کردند.

دو طرف همچنین بر سر اینکه در خصوص تمامی موضوعات مورد اهتمام مصر و پاکستان ارتباط نزدیک خود را حفظ کنند، به توافق نظر رسیدند.