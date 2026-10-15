بر اساس آخرین آمار شرکت مدیریت منابع آب، حجم آب موجود در مخازن سد‌های کشور با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۳.۳۱ میلیارد مترمکعب رسیده؛ با این حال، همچنان ۶ سد کشور کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود آب دارند.

جوان آنلاین: بر اساس آخرین آمار‌ها از شرکت مدیریت منابع آب ایران میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۱۹ مهرماه، معادل ۰.۸۲ میلیاردمتر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۰.۵۱ میلیارد مترمکعب بوده، ۶۲ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان کل خروجی سد‌های کشور نیز نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، خجم آب موجود مخازن اکنون ۲۳.۳۱ میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۱۷.۹۹ میلیارد مترمکعب بوده ۳۰ درصد افزایش داشته است. همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور نیز تا این تاریخ ۴۵ درصد است.

اما وضعیت برخی از سد‌های مهم کشور بیانگر این است که در ۶ سد، درصد همچنان میزان پرشدگی کمتر از ۱۰ درصد است؛ به‌طوری که همچنان سد‌های لار، دوستی، طرق، پانزده خرداد، بارزو و و ساوه کمتر از ۱۰ درصد آب دارند و در مقابل سه سد، جگین، ایلام و آزادی میزان پرشدگی آنها حدود ۱۰۰ درصد است.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۴.۲ میلیمتر است. این مقدار بارندگی در دوره‌های مشابه درازمدت ۳.۸ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱.۶ میلیمتر را نشان می‌دهد.