روزنامه وال استریت ژورنال نوشت دولت ایالات متحده در حال تحقیق در مورد ایلهان عمر، نماینده دموکرات کنگره و منتقد سرسخت رئیس‌جمهور آمریکا برای لغو تابعیت و در نهایت اخراج او از این کشور است.

جوان آنلاین: وال استریت ژورنال صبح پنجشنبه به نقل از مقامات آمریکایی و افراد آشنا با این تحقیقات نوشت: این تحقیق تا حدودی بر چگونگی دریافت تابعیت ایلهان عمر، نماینده ایالت مینه‌سوتا در مجلس نمایندگان پس از ورود به ایالات متحده به عنوان پناهنده از سومالی متمرکز است. مقامات در حال بررسی سوابق مهاجرتی خانواده او هستند و بیش از دوازده احضاریه از جمله برای برخی از بستگانش صادر کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، گزارش وال استریت ژورنال تنها چند روز پس از آن منتشر شد که ماموران فدرال ایالات متحده به خانه این نماینده کنگره یورش بردند؛ حمله‌ای که دفتر ایلهان عمر آن را «تشدید بی‌سابقه» اقدامات دولت دونالد ترامپ علیه مخالفان سیاسی خود توصیف کرد.

این تفتیش تنها چند هفته قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر انجام شد؛ انتخاباتی حیاتی برای جمهوری‌خواهانی که برای حفظ کنترل کنگره رقابت می‌کنند. عمر به دنبال پنجمین دوره نمایندگی خود در حوزه انتخابیه پنجم مینه‌سوتا است.

وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعا کرد: این یورش بخشی از تحقیقات فدرال بوده است.