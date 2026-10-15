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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: کانادا در نهایت پنجاه و یکمین ایالت آمریکا خواهد شد

3 ترامپ در یک گردهمایی تبلیغاتی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای بار دیگر مدعی شد که کانادا «در نهایت به پنجاه و یکمین ایالت [آمریکا]تبدیل خواهد شد.»

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جریان سخنرانی در یک گردهمایی در ایالت آریزونا، گفت که کانادا «کاری شبیه به گرینلند انجام خواهد داد.» 

به گزارش ایسنا، او این سخن را در حالی بیان کرد که به فهرستی از گلایه‌های دیرینه آمریکا از همسایه شمالی‌اش اشاره می‌کرد. او گفت: «کانادا با ما بسیار بد رفتار می‌کند. همیشه همین‌طور بوده است. اما دیگر نه. حالا که ترامپ آمده، اوضاع کاملاً فرق کرده است.»

ترامپ به موضوعاتی همچون تعرفه‌های کانادا بر شیر، انتقال کارخانه‌های خودروسازی به آمریکا، و تغییر نام «دریاچه انتاریو» به «دریاچه آمریکا» اشاره کرد.

به گفته رئیس‌جمهور آمریکا، کانادا با اعمال تعرفه بر «هر چیزی بیش از دو بطری (شیر)»، آمریکا را سرکیسه کرده است. ترامپ گفت: «آن‌ها در نهایت به پنجاه و یکمین ایالت تبدیل خواهند شد، چون تنها راه ممکن همین است. ما به آنها نیازی نداریم، اما آنها به ما نیاز دارند.»

رئیس‌جمهور آمریکا سپس پرسید چرا واشنگتن باید میلیارد‌ها دلار از دست بدهد «تا از کشوری حمایت کند که جزو ما نیست؟» او با اشاره به آمریکا گفت: «آن‌ها کاری شبیه به گرینلند انجام خواهند داد» و افزود که این کار «فقط به سفره زیبای ما اضافه می‌کند. سفره ما مدام بزرگ‌تر می‌شود.»

ترامپ این اظهارات را درست در همان روزی بیان کرد که پیت هوکسترا، سفیر ایالات متحده در کانادا، گفت اقدامات برخی از سیاستمداران کانادایی ممکن است مصداق «دخالت سیاسی» در رقابت‌های انتخاباتیِ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر در آمریکا باشد. اشاره هوکسترا به اظهارات ملانی ژولی، وزیر صنعت کانادا بود که در ماه اوت گفته بود تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ایالت‌های خاصی از آمریکا را هدف قرار دهند.

این سفیر گفت: «از دیدگاه ما و با توجه به نحوه نگرشمان به انتخابات خودمان، می‌توان گفت که بخشی از این اقدامات، دخالت در انتخابات محسوب می‌شود.» 

ترامپ در طول دومین دوره ریاست‌جمهوری خود، درباره انتخابات در چندین کشور دیگر نیز اظهار نظر کرده است. او آخر هفته گذشته گفت که زمان آن رسیده اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی داشته باشد؛ و گفت که ولودیمیر زلنسکی برای پایان دادن به جنگ با روسیه تلاش کافی نکرده و او را مقصر قیمت بالای گازوئیل در آمریکا دانست. رئیس‌جمهور همچنین اوایل همین ماه در جریان انتخابات برزیل از فلاویو بولسونارو حمایت کرد و پیش از شکست ویکتور اوربان، نخست‌وزیر سابق مجارستان، در انتخابات ماه آوریل، از او پشتیبانی کرده بود.

هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌بی‌س گفت که مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا مذاکرات تجاری را به دلایل سیاسی و با توجه به انتخابات پیشِ رو در استان‌های کبک و آلبرتا متوقف کرد.

در پی اعلام تعرفه‌های تلافی‌جویانه جدید کانادا بر کالا‌های آمریکایی در ماه سپتامبر، دیوید ایبی، رئیس دولت استانی بریتیش کلمبیا، اعلام کرد که این استان تابلو‌های جدیدی را در گذرگاه‌های مرزی با آمریکا نصب خواهد کرد که روی آنها نوشته شده است: «هرگز ایالت پنجاه و یکم نخواهیم شد.» هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی ترامپ ماه گذشته با اشاره به انتاریو به عنوان «ایالت پنجاه و یکم»، گفت که این استان «آخرین مورد از ایالت‌های پنجاه و یک‌گانه ما» خواهد بود.

این اظهار نظر در پاسخ به مارک کارنی، نخست‌وزیر بیان شد که از دولت ترامپ خواسته بود در مذاکرات تجاری «رویکردی جدی» در پیش بگیرد. در ماه ژوئن، پس از آنکه کانادا وارد رکود فنی شد، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر پیشنهاد داد که این کشور به «ایالت پنجاه و یکم» تبدیل شود؛ موضوعی که با انتقاد شدید مقامات سراسر کانادا مواجه شد. کمی بعد، داگ فورد، نخست‌وزیر ایالت انتاریو، گفت که رئیس‌جمهور دوباره «لحنی متکبرانه و از موضع بالا» گرفته است و تأکید کرد که حاکمیت کانادا فروشی نیست. «می‌توانم به رئیس‌جمهور ترامپ بگویم که چنین اتفاقی هرگز، به هیچ وجه، رخ نخواهد داد.»

برچسب ها: ترامپ ، کانادا ، آمریکا
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