کد خبر: 1384830
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۷
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار بارش‌های سیلابی در ۱۰ استان؛ ورود موج جدید بارندگی‌ها از شنبه

3 یک مسئول هواشناسی گفت: امروز با فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید مورد انتظار است و از شنبه‌شب با نفوذ سامانه جدید به تهران، بارش‌ها در پایتخت آغاز می‌شود.

جوان آنلاین: رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای کشور، از وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: در پنج روز آینده، وزش باد شدید و گاهی خیزش گردوخاک در مناطق شرقی کشور پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز (پنجشنبه، ۲۳ مهر) در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات شرقی البرز و تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب اصفهان، نیمه شمالی فارس و کرمان و شمال هرمزگان، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد. همچنین در مناطق مستعد، خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز جمعه (۲۴ مهر) و شنبه (۲۵ مهر)، ابرناکی، رگبار خفیف باران و رعدوبرق در شمال غرب کشور و ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز یکشنبه (۲۶ مهر)، بارش‌های پراکنده که گاهی با رعدوبرق همراه خواهد بود، در شمال غرب، غرب، ارتفاعات البرز، دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس، شمال فارس، نیمه جنوبی کرمان، برخی مناطق هرمزگان و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور ادامه می‌یابد.

ضیائیان تصریح کرد: طی پنج روز آینده، وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گردوخاک در مناطق شرقی کشور مورد انتظار است.

ورود سامانه بارشی به تهران از شنبه شب

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: امروز (۲۳ مهر)، آسمان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداقل دمای تهران ۱۹ و حداکثر دما ۲۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد. همچنین در این مدت، وقوع رگبار پراکنده در برخی ساعت‌ها در ارتفاعات استان، به‌ویژه ارتفاعات بالادست، دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: امروز و فردا، به دلیل نبود وزش باد قابل‌ملاحظه، احتمال کاهش نسبی کیفیت هوا در مناطق پرتردد مرکزی و جنوبی تهران وجود دارد.

ضیائیان اظهار کرد: بعدازظهر جمعه، در نیمه جنوبی و مناطق غربی استان تهران، در بعضی ساعت‌ها وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مرز‌های جنوبی و غربی استان، احتمال وقوع گردوخاک موقت وجود دارد و در ارتفاعات نیز گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد. این شرایط به بهبود نسبی کیفیت هوا در پایتخت منجر می‌شود.

وی گفت: روز جمعه (۲۴ مهر)، افزایش نسبی دما، به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان تهران، پیش‌بینی می‌شود. از شنبه‌شب (۲۵ مهر) نیز با نفوذ تدریجی یک سامانه بارشی، افزایش ابر آغاز خواهد شد و روز یکشنبه (۲۷ مهر)، رگبار پراکنده در مناطق شمالی استان تهران مورد انتظار است.

هشدار زرد هواشناسی درباره تداوم فعالیت سامانه بارشی صادر شد

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در نقاط مختلف کشور تصریح کرد: براساس این هشدار، امروز پنجشنبه (۲۳ مهر)، در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، شمال زنجان، نیمه شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان و جنوب غرب کرمان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. در برخی مناطق نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

وی درباره تداوم فعالیت سامانه بارشی در روز‌های پایانی هفته افزود: روز جمعه (۲۴ مهر)، استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، شرق، غرب و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان، شمال فارس و ارتفاعات تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و در این مناطق، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: روز شنبه (۲۵ مهر)، استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، شمال ایلام، مرکز و جنوب اردبیل، همدان، غرب و جنوب اصفهان، شمال فارس، شرق و شمال هرمزگان، جنوب غرب کرمان و سیستان و بلوچستان، همچنین ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و مازندران تحت تأثیر این مخاطره جوی قرار خواهند گرفت.

برچسب ها: سامانه بارشی ، سازمان هواشناسی ، وزش باد
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