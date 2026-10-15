کد خبر: 1384827
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت جهانی نفت امروز ۲۳ مهر؛ هر بشکه برنت به ۱۰۴ دلار و ۴۲ سنت رسید

3 قیمت نفت خام برنت با یک دلار و ۶۴ سنت معادل ۱.۶ درصد کاهش، به ۱۰۴ دلار و ۴۲ سنت در هر بشکه رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت خام برنت با یک دلار و ۶۴ سنت معادل ۱.۶ درصد کاهش، به ۱۰۴ دلار و ۴۲ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا نیز با ۹۸ سنت معادل یک درصد کاهش، به ۹۴ دلار و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید و بخشی از رشد قیمت معاملات گذشته را از دست داد.

قیمت نفت آمریکا روز چهارشنبه، در پی حملات به مقر شرکت «آرامکوی سعودی» و حوادث امنیتی برای کشتی‌ها در تنگه هرمز، به بالاترین سطح خود در سه هفته اخیر رسیده بود.

مقامات دریایی روز چهارشنبه اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت گذشته، یک کشتی کانتینربَر و یک کشتی حمل کالا‌های فله خشک، در پی اصابت پرتابه‌ها، در حوادثی جداگانه در نزدیکی این تنگه غرق شده‌اند.

یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه گفت: از آنجا که وضعیت جنگی مرتبط با ایران موجب اختلال در کشتیرانی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی شده است، دولت ترامپ در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه شناور‌های موسوم به «ناوگان سایه» است. این شناور‌ها پیش‌تر نفت و فرآورده‌های نفتی کشور‌هایی نظیر روسیه، ایران و ونزوئلا را جابه‌جا می‌کردند؛ هدف از این اقدام، کمک به تعدیل قیمت‌هاست.

این مقام آمریکایی افزود: مذاکرات جدید بر این محور متمرکز است که آمریکا احتمالا اجازه دهد «نفت مجاز» (قانونی) توسط کشتی‌هایی حمل شود که پیش‌تر تحت تحریم بوده‌اند.

افزایش تولید نفت در روسیه و خاورمیانه مانع از صعود بیشتر قیمت‌ها شده است. آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه گزارش داد که تولید نفت خام روسیه در سپتامبر با ۶۵ هزار بشکه افزایش، به ۸.۴۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به سال گذشته ۸۷۰ هزار بشکه در روز کاهش نشان می‌دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرد که صادرات نفت خام از تولیدکنندگان خلیج فارس در خاورمیانه در سپتامبر ۴.۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به حدود ۷۵ درصد از سطح قبل از جنگ رسیده است.

پریانکا ساچدوا، رئیس بخش بینش‌های بازار فیلیپ نوا، در یادداشتی برای مشتریان گفت: «ارسال نفت از طریق مسیر‌های جایگزین و ترتیبات لجستیکی به جلوگیری از شوک شدیدتر عرضه کمک کرده‌اند، اما با هزینه بالاتری همراه هستند و جریان‌های جهانی را در معرض اختلال بیشتر قرار می‌دهند ...»

منابع بازار روز چهارشنبه با استناد به داده‌های «موسسه امریکن پترولیوم» گفتند که در ایالات متحده، موجودی نفت خام و فرآورده‌های تقطیری هفته گذشته کاهش یافت، در حالی که موجودی بنزین افزایش یافت.

به گفته منابع بازار، موجودی نفت خام در هفته منتهی به ۹ اکتبر، ۱۱.۱ میلیون بشکه کاهش یافت. این کاهش بسیار بیشتر از آن چیزی بود که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، پیش‌بینی کرده بودند.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت «هایتونگ فیوچرز» روز پنج‌شنبه در یادداشتی اعلام کرد: «با وجود کاهش شدید موجودی، قیمت نفت واکنش چندانی نشان نداد. عدم افزایش قیمت‌ها به دلیل اخبار مثبت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در مورد دنبال کردن قیمت‌های بالاتر در سطوح فعلی محتاط هستند.»

آمار رسمی ذخایر نفت و سوخت آمریکا از سوی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده با یک روز تاخیر به دلیل تعطیلات روز کلمبوس در روز دوشنبه، بعدازظهر روز جاری منتشر خواهد شد.

برچسب ها: قیمت جهانی نفت ، نفت خام برنت ، آرامکو
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