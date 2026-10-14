کد خبر: 1384776
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۵
سیاست » اخبار کلی
سخنگوی ارتش:

هدف آمریکا از جنگ غیر قانونی، نابودی تمدن ایران است

3 سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: هدف حاکمان آمریکا از راه انداختن جنگ جاری، نابودی تمدن ایرانی‌اسلامی است و نه فقط ساقط نمودن نظام جمهوری اسلامی ایران.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و سخنگوی ارتش، به مناسبت ۲۴ مهرماه، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در جمع کارکنان اداره عقیدتی سیاسی نزاجا، ضمن تبریک این روز فرخنده و همچنین فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، با اشاره به جایگاه برجسته انقلاب اسلامی ایران گفت: در دنیا، بیش از چند انقلاب کبیر نداریم که انقلاب اسلامی ایران جزو انقلاب‌های کبیر است. ماهیت این انقلاب فرهنگی و نظام اسلامی برآمده از انقلاب، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و رهبری معنوی حضرت امام خمینی (ره) است.

به گزارش فارس، امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به ۲۴ مهرماه، سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، اظهار کرد: وجه تمایز مهم میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارتش‌های دیگر کشور‌ها در برخورداری از ایمان الهی و معنویت است؛ ازاین‌رو، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نقش مؤثری در شکل‌دهی فضا و گفتمان معنوی در ارتش داشته است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درباره تقارن تولد حضرت زینب (س) و تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: ساختن روایت درست و صحیح از واقعه عاشورا توسط حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها موجب بیداری جامعه و رسوایی دشمن شد. علاوه بر این، خطبه آتشین حضرت زینب (س) باعث استحکام درونی و ارتقای تاب‌آوری پیروان و خاندان اهل‌بیت (ع) گردید. در مقطع فعلی نیز کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تأسی به سیره حضرت زینب (س)، در بصیرت‌افزایی دینی و سیاسی و ارتقای انگیزه و روحیه کارکنان ارتش، نقش‌آفرین و تأثیرگذارند.

وی در ادامه با اشاره به تجاوز ناجوانمردانه دشمنان در جنگ اخیر تصریح کرد: باید جلوی روایت‌های کاذبی که دشمن می‌سازد تا خود را پیروز نشان دهد، گرفته شود و عناصر فرهنگی در جامعه در این زمینه رسالت بسیار مهمی بر عهده دارند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا درباره اهمیت تولید قدرت، به‌خصوص تولید قدرت نرم، اظهار کرد: قدرت نرم اواخر قرن بیستم به ادبیات نظامی و روابط بین‌الملل راه پیدا کرده است و مکمل و تقویت‌کننده قدرت سخت است و تولید قدرت نرم در ارتش، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور خارجه آمریکا گفت: سخنرانی اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در آکروپلیس یونان، در ادامه تلاش‌های دشمن برای تضعیف پایه‌های قدرت نرم است و سخنان وزیر خارجه آمریکا، برخلاف همیشه که ادعا می‌کرد دشمنی آمریکا صرفاً با نظام جمهوری اسلامی است و آمریکا با مردم متمدن ایران مشکلی ندارد، نقاب از چهره ریاکار این کشور برگرفت و ماهیت ضدتمدنی و خوی استکباری آمریکا را نشان داد. هدف حاکمان آمریکا از راه انداختن جنگ جاری، نابودی تمدن ایرانی‌اسلامی است و نه فقط ساقط نمودن نظام جمهوری اسلامی ایران.

سخنگوی ارتش در پایان درباره اهمیت حضور ملت ایران در عرصه مقاومت ملی و پس راندن آمریکا خاطرنشان کرد: این اولین بار پس از جنگ جهانی دوم است که آمریکا دچار تنهایی استراتژیک شده و اصلی‌ترین متحدانش به کمک آمریکا نیامدند.

وی افزود: سران آمریکا تصور می‌کردند که با به شهادت رساندن رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی می‌توانند مردم را مرعوب و تسلیم نمایند، اما مردم بصیر و شجاع ایران با ایستادگی تاریخی خود، دشمنان را شگفت‌زده و ناکام نمودند.

برچسب ها: سخنگوی ارتش ، آمریکا ، جنگ ایران
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