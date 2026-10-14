جوان آنلاین: پس از اجرای چند عملیات محدود و غافلگیرانه از سوی گروهک‌های تروریستی جنوب شرق، عبدالحمید همچنان واکنش صریحی در محکومیت این اقدامات نداشته است!

به گزارش مهر، این اقدامات با دستور رژیم صهیونیستی و با هدف ناامن‌سازی این منطقه اجرا شده‌اند و طبیعتاً محکومیت قاطع، کمترین اقدام از سوی چهره‌های مطرح این منطقه است. پیام تسلیت اخیر وی برای شهید افتخاری، بدون محکوم کردن عاملان ترور، انتقادات نسبت به رفتار این امام جمعه مسجد مکی زاهدان را افزایش داده است.

به عقیده کاربران فضای مجازی، ادامه این سکوت ابهام‌آمیز در برابر تروریسم، تنها می‌تواند به عادی‌سازی خشونت در این منطقه کمک کند. یک فعال شبکه‌های اجتماعی در این رابطه نوشته است: «اگر واقعاً عبدالحمید دغدغه امنیت و آرامش مردم این منطقه را دارد، چرا موضع روشن و قاطعی اتخاذ نمی‌کند؟! امنیت مردم، موضع‌گیری بی‌تعارف می‌خواهد.»

لازم به ذکر است که در روز‌های گذشته، ضربات سنگین و موفقیت‌آمیزی از سوی حافظان امنیت به این گروهک‌های تروریستی وارد شده و چندین عنصر مهم بازداشت و تعدادی نیز به هلاکت رسیده‌اند.