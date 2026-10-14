جوان آنلاین: سی و هفتمین نشست شورای فدراسیون جهانی فوتبال در حالی فردا پنجشنبه در زوریخ سوئیس برگزار می‌شود که بار دیگر شایعاتی پیرامون حقوق دریافتی جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مطرح شده است.

به گزارش مهر، سخنگوی فیفا با تکذیب شایعه دریافت دو حقوق از سوی اینفانتینو گفت: «فیفا هیچ حقوق دومی به رئیس این نهاد پرداخت نمی‌کند و تمامی الزامات مربوط به اعلام و افشای اطلاعات مربوط به دریافتی‌ها را رعایت می‌کند. میزان حقوق سالانه رئیس فیفا و همچنین سایر مزایای قراردادی او، توسط کمیته فرعی مستقل تعیین دستمزد‌ها مشخص می‌شود.

فیفا به‌شدت ادعا‌های مطرح‌شده مبنی بر خودداری این نهاد از افشای اطلاعات مالی یا نقض اساسنامه فیفا را رد می‌کند. صورت‌های مالی فیفا به‌طور مستقل حسابرسی می‌شوند و تمامی اظهارنامه‌ها مطابق با مقررات مالیاتی سوئیس، ایالات متحده آمریکا و سایر کشور‌ها ارائه می‌شوند.

همچنین فیفا تمام تمرکز خود را بر جلسه شورای این نهاد در روز پنجشنبه معطوف کرده است و مشتاقانه منتظر گفت‌و‌گو با اعضای شورا برای کمک به توسعه هرچه بیشتر فوتبال، پس از موفق‌ترین جام جهانی تاریخ فیفا، است.»

شایان ذکر است در جلسه فردا قرار است در خصوص طرح تجاری فیفا، بررسی ذخایر مالی و اصلاحات مدیریتی بحث و تبادل نظر شود.