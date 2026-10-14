دادستان آلمان: انفجار خطوط لوله نورد استریم مصداق جنایت جنگی است

دادستانی فدرال آلمان در جریان محاکمه سرگئی کوزنتسوف، مظنون پرونده انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم، اعلام کرد که اقدامات منتسب به وی به دلیل ارتباط ادعایی با ارتش اوکراین و اطلاع نهاد‌های دولتی این کشور، باید جنایت جنگی تلقی شود.

جوان آنلاین: از تاس، دادستانی فدرال آلمان معتقد است اقدامات سرگئی کوزنتسوف، مظنون پرونده انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم، باید به‌عنوان جنایت جنگی طبقه‌بندی شود.

به گزارش ایرنا، محاکمه این متهم در دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ در جریان است و نخستین جلسه رسیدگی در روز چهارشنبه اندکی بیش از دو ساعت به طول انجامید.

دادستان در این جلسه گفت: «از آنجا که وی این اقدامات را در مقام افسر ارتش اوکراین و با اطلاع نهاد‌های دولتی این کشور انجام داده است، این اقدامات باید جنایت جنگی تلقی شود.»

کوزنتسوف به دست داشتن در انفجارها، تخریب تاسیسات و اخلال در فعالیت یک بنگاه عمومی متهم است.

دادستانی آلمان بر این باور است که کوزنتسوف، که گفته می‌شود رهبری یک گروه خرابکار را بر عهده داشته، به همراه همدستانش و به دستور نهاد‌های دولتی اوکراین، طرح انفجار خطوط لوله گاز را طراحی کرده است.

به‌تازگی یک شهروند دیگر اوکراینی نیز به همین اتهام در کرواسی بازداشت شده است. به اعتقاد بازرسان، اعضای این گروه با استفاده از اسناد جعلی، یک قایق بادبانی را از شرکتی آلمانی اجاره کردند و مواد منفجره را به محل خطوط لوله نورد استریم انتقال دادند.