عرضه مرغ بالای ۲.۲ کیلوگرم ممنوع شد

جوان آنلاین: در راستای افزایش بهره وری در صنعت مرغ، بهینه‌سازی وزن و سن کشتار، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران و انجمن صنفی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ با صدور نامه‌ای، ضوابط جدید عرضه مرغ گرم را بر اساس هماهنگی انجام شده با وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند.

به گزارش تسنیم، بر اساس این نامه که به امضای مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی و دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ رسیده است، به منظور کاهش مصرف نهاده‌ها، کوتاه شدن دوره پرورش، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود ضریب تبدیل، عرضه مرغ گرم به بازار باید بر اساس وزن لاشه و حداکثر ۲.۲ کیلوگرم باشد.

همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است که ارسال و عرضه مرغ کامل با وزن بیش از ۲.۲ کیلوگرم به کشتارگاه‌ها ممنوع است و این مرغ‌ها باید صرفاً به صورت قطعه‌بندی شده وارد بازار شوند.

در ادامه این نامه، از معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خواسته شده تا با هماهنگی سازمان دامپزشکی و ادارات کل استان‌ها، بر اجرای این ضوابط نظارت کرده و از عرضه مرغ کامل با وزن بالاتر از سقف تعیین‌شده جلوگیری کنند. همچنین بر اطلاع‌رسانی به تمامی فعالان این صنعت و آمادگی زنجیره‌های تولید برای اجرای این برنامه تاکید شده است.