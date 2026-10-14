سفر رئیس رژیم صهیونیستی به باکو

جوان آنلاین: اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آذرتاج گزارش داد که سمیر شیرفوف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان و شماری دیگر از مسئولان این کشور از هرتزوگ استقبال کردند.

هدف از سفر رئیس رژیم صهیونیستی، شرکت کردن در هفتمین کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا عنوان شده است.

نهاد ریاست رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که هرتزوگ در حاشیه این کنفرانس با رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان دیدار خواهد کرد.

این کنفرانس فردا پنجشنبه برگزار می‌شود و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان و شماری از سران در جریان آن سخنرانی خواهند کرد.

این سازمان ۲۸ عضو دارد که از جمله آن قطر، ترکیه، مصر و امارات هستند.