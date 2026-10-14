کد خبر: 1384700
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

خسارت سنگین به ساختمان مرکزی آرامکو در ظهران عربستان

3 منابع آگاه به رویترز گفته‌اند حمله روز سه‌شنبه به ساختمان مرکزی شرکت نفتی آرامکوی عربستان در شهر ظهران، خسارت‌های گسترده‌ای به بار آورده و باعث آتش‌سوزی در چند طبقه ساختمان شده است.

جوان آنلاین: منابع آگاه به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که ساختمان مرکزی شرکت آرامکو در شهر ظهران در شرق عربستان سعودی در پی حمله روز سه‌شنبه به شدت آسیب دیده است. به گفته این منابع، آتش‌سوزی ناشی از حمله چندین طبقه ساختمان را دربر گرفته است.

این گزارش در حالی منتشر شده که وزارت انرژی عربستان صبح چهارشنبه از وقوع آتش‌سوزی محدودی در یکی از ساختمان‌های اداری آرامکو خبر داده و اعلام کرده بود که این حادثه تلفات جانی نداشته است.

نیرو‌های مسلح یمن نیز پیش‌تر اعلام کرده بودند که در عملیاتی با استفاده از موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادها، شرکت آرامکو در ظهران، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض را هدف قرار داده‌اند. این نیرو‌ها اعلام کردند حملات با دقت به اهداف اصابت کرده و موجب خسارت و آتش‌سوزی شده است.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین به کارکنان و شهروندان حاضر در نزدیکی تأسیسات نفتی آرامکو هشدار داده و از آنها خواسته بودند این مناطق را ترک کنند.

برچسب ها: خسارت سنگین ، عربستان ، آرامکو
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