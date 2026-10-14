جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، مارک روته، دبیرکل ناتو روز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: گاهی اوقات مردم تصور می‌کنند که من مخالف تشکیل ارتش اروپایی هستم. من مخالف آن نیستم، اما نه به عنوان نیرویی که بخواهد در کنار ارتش‌های ملی موجود قرار گیرد؛ چرا که در آن صورت، وضعیت بیش از حد پیچیده می‌شود.

دبیرکل ناتو سپس اضافه کرد: علاوه بر این، معتقدم که به دلایل مربوط به حاکمیت ملی، چنین چیزی محقق نخواهد شد. همچنین با توجه به ساختار فرماندهی و کنترل موجود در ناتو، نیازی نیز به تشکیل آن وجود ندارد. فراموش نکنید که ناتو برای دفاع از آمریکا نیز نقشی حیاتی دارد.

دبیرکل ناتو سپس اضافه کرد: ما از ایالات متحده در برابر زیردریایی‌های هسته‌ای روسیه که ممکن است به سواحل آمریکا نزدیک شوند، دفاع می‌کنیم. ما امنیت منطقه فرا-آتلانتیک، حوزه یورو-آتلانتیک، منطقه شمال دور و کل اروپا را تضمین می‌کنیم؛ که همگی در راستای منافع ایالات متحده است.