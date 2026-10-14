جوان آنلاین: نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد ۴۸ درصد از شهروندان انگلیس حاضر نیستند در جنگ برای دفاع از کشورشان بجنگند و حمایت از افزایش هزینه‌های نظامی نیز در صورت افزایش مالیات یا کاهش خدمات عمومی افت می‌کند.

بر اساس نظرسنجی جدیدی که روز چهارشنبه در وب‌سایت روزنامه ایندیپندنت منتشر شد، نزدیک به نیمی از مردم انگلیس اعلام کرده‌اند که «هیچ شرایطی» آنها را به جنگیدن برای کشورشان ترغیب نمی‌کند.

طبق نتایج این نظرسنجی، تنها ۳۶ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند حاضرند برای کشورشان سلاح به دست بگیرند و به جنگ بروند؛ در مقابل، ۴۸ درصد با این اقدام مخالف بوده‌اند و بقیه نیز گفته‌اند که در این‌باره مطمئن نیستند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد ۵۱ درصد از مردم معتقدند دولت باید هزینه‌های دفاعی و نیروهای مسلح را افزایش دهد، حتی اگر این کار مستلزم استقراض بیشتر، افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های خدمات عمومی باشد. در مقابل، تنها ۱۲ درصد خواهان کاهش این هزینه‌ها هستند. همچنین ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند لندن باید ایجاد روابط دفاعی نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا را در اولویت قرار دهد.

با این حال، ۴۴ درصد از پاسخ‌دهندگان با افزایش هزینه‌های دفاعی در صورتی مخالفند که این اقدام به افزایش مالیات‌های شخصی یا کاهش بودجه خدمات عمومی منجر شود. همچنین ۳۷ درصد با افزایش استقراض دولت برای تأمین هزینه‌های نظامی مخالفت کرده‌اند.

کارولین پاسکال، مدیر بخش پژوهش مؤسسه ایپسوس در انگلیس گفت این نتایج نشان می‌دهد که مردم همچنان به نیازهای نیروهای مسلح این کشور اذعان دارند؛ با این حال، هنگامی که تأمین مالی توسعه نظامی مستلزم انتخاب‌های دشوار و مستقیم باشد، دیدگاه عمومی به‌ شدت دوگانه می‌شود.

او افزود: اگرچه سرمایه‌گذاری نظامی در صورت ایجاد منافع اقتصادی گسترده‌تر از جمله اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌های غیرنظامی با استقبال قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شود، مخالفت‌ها زمانی افزایش می‌یابد که تأمین هزینه‌ها مستقیماً بر مالیات‌های شخصی یا خدمات عمومی مورد توجه مردم تأثیر بگذارد.