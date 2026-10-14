کد خبر: 1384655
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۹
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ملونی: توافق ترامپ با پوتین برای تامین گازوئیل بسیار پرخطر است

ملونی نخست‌وزیر ایتالیا امروز در پارلمان کشورش، توافق آمریکا با روسیه برای تامین سوخت دیزل را «بسیار پرخطر» توصیف کرده و گفت که این تصمیم درآمد تازه‌ای برای روسیه ایجاد می‌کند.

جوان آنلاین: جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، امروز -چهارشنبه- گفت که توافق میان آمریکا و روسیه بر سر تامین گازوئیل یک «انتخاب بسیار پرخطر» است که در تضاد با تلاش‌ها برای وادار کردن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به مذاکره با اوکراین قرار دارد.

به گزارش ایسنا، آمریکا و روسیه هفته گذشته اعلام کردند که توافق کرده‌اند مسکو در ابتدا بیش از ۳۰۰ هزار تن متریک گازوئیل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که تحریم‌های مرتبط با صادرات سوخت دیزل روسیه را لغو کرده است، در واکنش به انتقادها از این توافق، گفته است که روسیه قرار است گازوئیل تمام جهان را تامین کند، نه فقط آمریکا.

این توافق در پی آن انجام شده است که بسته ماندن تنگه هرمز بر اثر تداوم جنگ انتخابی و غیرقانونی آمریکا علیه ایران، منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت، به‌ویژه سوخت دیزل در آمریکا شده است. افزایش هزینه‌های خانوار و گرانی سوخت به یکی از دلایل اصلی نارضایتی رای‌دهندگان جمهوری‌خواه از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شده که حمایت از حزب جمهوری‌خواه را با چالش مواجه کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ملونی پیش از نشست اتحادیه اروپا که این هفته برگزار خواهد شد، به پارلمان ایتالیا گفت: «اگرچه نتیجه این تصمیم نامعلوم است، خطرات آن واضح است.»

نخست‌وزیر ایتالیا بیان کرد: «این تصمیم به مسکو در حالی که بمب‌های آن همچنان روی شهرهای اوکراین می‌‎افتد، مشروعیت می‌دهد، درآمد تازه‌ای برای تامین مالی جنگ ایجاد می‌کند و از اثرگذاری تحریم‌ها می‌کاهد.»

او از اتحادیه اروپا خواست تا اقدامات بلندمدتی برای مقابله با قیمت‌های بالای انرژی تدوین کند و هشدار داد که اروپا با خطر وابسته ماندن به واکنش‌های اضطراری مواجه است.

به نوشته خبرگزاری آناتولی، ملونی در سخنانی در مجمع انجمن تجاری آسولومباردا در میلان، خواستار «پاسخ‌های ساختاری و بلندمدت» شد و گفت که موضوع انعطاف‌پذیری را در نشست روز پنجشنبه شورای اروپا مطرح خواهد کرد.

او پیشنهاد خود را «پیشنهادی ساده مبتنی بر عقل سلیم و همچنین مسئولیت‌پذیری» توصیف کرد.

ملونی در اظهارات دیگری گفت که ۲۷ کشور اتحادیه اروپا باید «یک چهره معتبر» را برای مذاکره از سوی اروپا درباره جنگ روسیه و اوکراین منصوب کنند.

جورجیا ملونی گفت: «اگر فرانسه، آلمان و بریتانیا باور دارند که می‌توانند به‌تنهایی بهتر از آنچه همه ما با هم می‌توانیم انجام دهیم عمل کنند و تاکنون همین انتخاب را کرده‌اند، دست‌کم بگذارید این کار را از طرف همه و با ماموریت رسمی انجام دهند.»

هفته گذشته، مذاکراتی با حضور استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندگان ارشد آمریکا با هیاتی از اوکراین و نمایندگانی از اروپا و ناتو در میامی برگزار شد که هدف آن ارائه پیشنهادی واحد به روسیه برای صلح بود. مذاکره‌کنندگان همچنین برنامه رونق اوکراین در دوران پساجنگ را بررسی کردند.

طی روزهای اخیر، ترامپ از موافقت مسکو و کی‌یف با درخواست او برای آتش‌بس در هدف قرار دادن تاسیسات انرژی خبر داد. اگرچه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که مسکو پس از اعلام این آتش‌بس، نیروگاه اصلی کی‌یف را هدف حمله موشکی قرار داد.

برچسب ها: جورجیا ملونی ، ترامپ ، گازوئیل ، پوتین
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