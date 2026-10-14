قیمت طلای جهانی در جا زد

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی که سرمایه گذاران منتظر انتشار داده‌های تورم آمریکا برای ارزیابی چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو بودند، تغییر چندانی نداشت و ثابت ایستاد.

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، بدون تغییر ماند و در سطح ۴۱۶۵ دلار ۲۵ سنت ایستاد. این فلز گرانبها در معاملات روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در یک هفته گذشته رسید.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰٫۳ درصد افزایش، به ۴۱۸۸ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.

قیمت نفت در معاملات روز جاری افزایش یافت.

ایلیا اسپیواک، رئیس بخش کلان جهانی در شرکت «تستی‌لایو» گفت: «آنچه اکنون شاهد آن هستیم، حرکت قیمتی بزرگی نیست و قیمت‌ها در محدوده مشخصی نوسان می‌کنند. با این حال، اینکه طلا هم‌زمان با افزایش قیمت نفت توانسته در این محدوده باقی بماند، نشان می‌دهد که این فلز گرانبها در تلاش است دلیلی برای افزایش قیمت پیدا کند.»

اسپیواک افزود: اگر داده‌های آتی شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده و آمار خرده‌فروشی نشان‌دهنده تضعیف روند فعالیت‌های اقتصادی باشند، بازارها ممکن است انتظاراتشان را درباره افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری تعدیل کنند که می‌تواند محرکی مثبت برای افزایش قیمت طلا باشد.

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا قرار است روز جاری منتشر شود و به دنبال آن، داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و آمار خرده‌فروشی نیز روز پنج‌شنبه اعلام خواهند شد.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، بار دیگر بر دیدگاه خود تاکید کرد که بانک مرکزی آمریکا ممکن است برای مهار تورم، در سال جاری یک نوبت دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

در همین حال، «کریستوفر والر»، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو گفت: افزایش اخیر بازده اوراق قرضه آمریکا ناشی از رشد اقتصادی قوی‌تر است، نه افزایش انتظارات تورمی که همچنان در سطحی کاملا باثبات قرار دارند.

براساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه جاری را حدود ۲۲ درصد و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۸۸ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

در حالی که طلا معمولا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، در محیطی با نرخ بهره بالا، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی بدون بازده از دست می‌دهد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، به ۵۹ دلار و ۳۳ سنت رسید. قیمت هر اونس پلاتین بدون تغییر ماند و در سطح ۱۶۶۳ دلار و ۱۶ سنت ثابت ایستاد و هر اونس پالادیوم با ۰.۷ درصد افزایش، ۱۱۳۳ دلار و ۴۹ سنت معامله شد.