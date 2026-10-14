باکو: موضع ما در حمایت از فلسطین روشن و ثابت است

حزب حاکم «آذربایجان نوین» (NAP) با صدور بیانیه‌ای برای پاسخ به انتقادات «اوکتای سارال» مشاور ارشد رئیس‌جمهوری و اعضای حزب «عدالت و توسعه» (AKP) ترکیه، بار دیگر بر موضع ثابت، روشن و اصولی باکو در حمایت همه‌جانبه از حقوق مشروع مردم فلسطین، تاکید کرد.

جوان آنلاین: حزب «آذربایجان نوین» (NAP) در این بیانیه، تاکید داشت که «ما تلاش‌ها برای تحریف عمدی روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل، خاص جلوه دادن این مناسبات و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای طرح اتهامات سیاسی علیه باکو را قویا رد می‌کنیم.»

این بیانیه تصریح می‌کند که جمهوری آذربایجان روابط عادی خود با (رژیم) اسرائیل را صرفا بر مبنای موازین حقوق بین‌الملل و منافع متقابل حفظ کرده است.

حزب «آذربایجان نوین» ضمن تاکید بر بر موضع ثابت، شفاف و اصولی باکو در قبال مساله فلسطین، خاطرنشان کرد که باکو همواره از حقوق مشروع مردم فلسطین حمایت کرده و کمک‌های مالی و بشردوستانه مستمری به آن‌ها ارائه داده است.

این حزب در این بیانیه یادآور شد که الهام علی‌اف رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، بارها در تریبون‌های بین‌المللی بر لزوم حل مساله فلسطین بر اساس اصل «تشکیل دو دولتی» و به پایتختی قدس شریف تاکید کرده و موضع باکو در قبال تحولات غزه نیز همواره مبتنی بر قوانین بین‌المللی، ارزش‌های بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان، بوده است.