مقام روس: احتمال توقف کامل حمایت خارجی از اوکراین وجود دارد

معاون اول کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه گفت اتحادیه اروپا ممکن است به پیروی از آمریکا، حمایت از اوکراین را متوقف کند.

جوان آنلاین: «ولادیمیر جباروف» معاون اول کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه پیش‌بینی کرد که در صورت کاهش حمایت آمریکا از اوکراین، کشورهای اروپایی نیز به‌تدریج از حمایت نظامی از کی‌یف عقب‌نشینی کنند.

جباروف با انتقاد از عملکرد دولت اوکراین گفت: کی‌یف به کمک‌های خارجی متکی است و این وضعیت نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.

این سناتور روس افزود: کشورهای اروپایی به‌تدریج حمایت خود از کی‌یف را کاهش خواهند داد و اگر اتحادیه اروپا به این نتیجه برسد که آمریکا قصد دارد از مناقشه اوکراین فاصله بگیرد، ممکن است تأمین تسلیحات برای این کشور نیز متوقف شود.

وی گفت: کاهش حمایت واشنگتن می‌تواند اراده کشورهای اروپایی برای ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین را تضعیف کند و زمینه را برای توقف این حمایت‌ها فراهم سازد.