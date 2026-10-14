کد خبر: 1384614
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

عطوان: یمن و عربستان باید به پیشنهاد میانجی‌گری ایران پاسخ دهند

عطوان تحلیلگر سرشناس عرب ضمن تأکید بر اینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال انتقام جویی هم از یمن و هم عربستان است، خواهان اجرای طرح میانجیگری وزیر خارجه ایران برای آتش‌بس میان صنعا و ریاض شد.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم در مقاله‌ای نوشت: پیشنهاد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران برای میانجی‌گری میان طرف‌های درگیر در جنگ عربستان و یمن با هدف پایان دادن به نبردها و احیای توافق آتش‌بسی که جنگ هشت ‌ساله را متوقف کرده بود متأسفانه تنها پیشنهادی است که در غیاب هرگونه میانجی عرب هم‌اکنون پیش روی این دو طرف قرار دارد. ترامپ برای حفاظت از ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی خود که هدف موشک‌های یمنی قرار گرفته و تا حدی از کار افتاده بودند با انصارالله مذاکره کرد و به توافق آتش‌بس با آن‌ها دست یافت.

به گزارش ایسنا، اگر دو طرف درگیر پس از هشت سال نبرد شدید پذیرفته‌اند که هیچ‌یک قادر به دستیابی به پیروزی نیست و پیشتر نیز برای برقراری آتش‌بس و توقف خونریزی پای میز مذاکره نشسته‌اند اکنون باید به پیشنهاد ایران پاسخ دهند و به میز مذاکره بازگردند. آن‌ها باید هرچه سریع‌تر برای خنثی‌سازی توطئه مخرب آمریکا و رژیم صهیونیستی جهت ایجاد فتنه اقدام کنند؛ مهم‌ترین ضرورت، پایبندی کامل به مفاد توافق آتش‌بس است؛ توافقی که عادلانه بوده و اهداف و خواسته‌های هر دو همسایه مسلمان عرب را برآورده می‌کند چرا که جنگ برای تمامی طرف‌ها بدون استثنا تنها ویرانی و فرسودگی به همراه دارد.

باید از ایران و وزیر امور خارجه آن که پیش ‌قدم شد تا با همتای سعودی خود، فیصل بن فرحان تماس گرفته و برای توقف این جنگ پیشنهاد میانجی‌گری دهد، تشکر کرد و امیدوار بود که رهبری عربستان از شوک تنها ماندن و ناامیدی ناشی از عملکرد تمام متحدان خود اعم از عرب، مسلمان یا غربی درس بگیرد؛ متحدانی که جز اظهارات ریاکارانه مبنی بر همبستگی و حمایت هیچ اقدام عملی انجام ندادند و در حالی که خود چشم بر واقعیت بستند، عربستان را تنها رها کردند تا با سرنوشت خود روبه‌رو شود.

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های مختلف اسرائیلی مبنی بر اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا در تلاش است تا عربستان را متقاعد کند به اسرائیل اجازه دهد در درگیری میان عربستان و جنبش انصارالله یمن به نفع ریاض مداخله کند، جای تعجب ندارد.

روزنامه هاآرتص که این اطلاعات را فاش کرده، نوشت که هدف نتانیاهو بهره‌برداری از این جنگ برای پیشبرد و عادی‌سازی روابط با عربستان و در نتیجه هموار کردن مسیر پیوستن این کشور به توافق‌های ابراهیم است. نتانیاهو پیشتر و در پی اصابت موشک‌های ارتش یمن به فرودگاه ریاض که منجر به کشته شدن ۱۳ نفر و مجروح شدن صدها تن شده بود، با انتشار پیامی در ایکس به عربستان تسلیت گفته بود.

همانطور که در مقاله‌های قبلی نیز تأکید کردیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با تحریک رژیم صهیونیستی بر آتش اختلافات میان عربستان و دولت صنعا دمیده است. وی این کار را با تشدید محاصره دولت صنعا و بمباران فرودگاه این شهر انجام داد و بدین ترتیب جنگی را میان دو طرف شعله‌ور کرد.

نتانیاهو که طعم شکست را چشیده است در پی انتقام‌جویی از هر دو طرف یمنی و سعودی است. انصارالله یمن در راستای همبستگی با مجاهدان غزه، با استفاده از موشک‌های هایپرسونیک و مجهز به کلاهک‌های خوشه‌ای، عمق خاک اراضی اشغالی به‌ویژه شهرهای حیفا و تل‌آویو را هدف قرار داد و بندر ایلات را از کار انداخت. مقامات عربستان در برابر تمامی فشارهای آمریکا برای عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر اسرائیل مقاومت کرده و قاطعانه بر شرط خود مبنی بر لزوم تشکیل دولت فلسطین پیش از هرگونه گفت‌وگو درباره عادی‌سازی روابط پافشاری کرده‌اند.

روزنامه‌های عبری تأکید کرده‌اند که ۹۰ درصد مردم عربستان و چه بسا بیشتر به‌شدت با برقراری هرگونه رابطه با دولت اشغالگر اسرائیل مخالف‌ هستند. این واقعیتی آشکار است که نیازی به تأیید این روزنامه‌ها یا هیچ رسانه دیگری ندارد. رهبری عربستان پیش از هر چیز خود را با احساسات و خواسته‌های مردمش همسو می‌کند و در وهله دوم جایگاه اسلامی و میزبانی حرمین شریفین در خاک خود را مد نظر قرار می‌دهد.

دونالد ترامپ که نتانیاهو او را درگیر جنگ با ایران کرده بود در دستیابی به هیچ‌یک از اهداف خود از تغییر نظام در تهران و کنترل کامل بر تنگه هرمز گرفته تا برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران موفق نشد. وی در اقدامی مذبوحانه بر این باور بود که شعله‌ور کردن جنگ عربستان و یمن موجب تحلیل رفتن و تضعیف ایران خواهد شد و این کشور را به ورطه درگیری مستقیم یا غیرمستقیم با عربستان خواهد کشاند. وی امیدوار بود که این وضعیت ایران را تضعیف کرده و فرصتی برای مداخله آمریکا علیه آن فراهم آورد. با این حال نتایج تاکنون دقیقا عکس این بوده است.

آمریکا بزرگ‌ترین بازنده است به‌ویژه از نظر اعتبار و توانمندی‌های نظامی‌ در خاورمیانه و سطح جهان. زیرا موشک‌های رهگیر ساخت ایالات متحده، نظیر تاد و پاتریوت در سرنگون کردن موشک‌های یمنی به‌شکل فاحشی ناکام ماندند. بخش عمده‌ای از این موشک‌ها با موفقیت به اهداف خود در فرودگاه‌های اصلی عربستان در شهرهای ریاض، دمام، أبها، خمیس مشیط، جازان و نجران اصابت کردند. مهم‌تر آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هیچ واکنشی به درخواست  محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان برای مداخله علیه انصارالله نشان نداد و تنها به بیان این حرف بسنده کرد که انصارالله در یمن دست به اقدامات بسیار نادرستی می‌زند و این وضعیت اصلا خوب نیست.

برچسب ها: عبدالباری عطوان ، جنگ یمن ، عربستان
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