پژوهشگر یمنی: با حمله به فرودگاه «ملک خالد»، بحران به داخل عربستان رسید

«محمد الیمنی» رئیس بخش امور عربی و بین المللی مرکز مطالعاتی «سعود زاید» گفت که ارتش یمن با هدف قرار دادن فرودگاه «ملک خالد» بحران را به داخل عربستان کشاند.

جوان آنلاین: محمد الیمنی در گفت وگو با شبکه خبری العهد درباره تحولات جاری در یمن تصریح کرد: عربستان از این جنگ فرسایشی، از آغاز آن تا به امروز، درس نگرفته است و جنبش انصارالله را که از تسلیحات پیشرفته برخوردارند، دست کم گرفته بود.

به گزارش ایرنا، الیمنی گفت: جنبش انصارالله برای توسعه موشک‌هایی که با آن‌ها عربستان را هدف قرار داد، از هوش مصنوعی و فناوری استفاده کرد و ضربات یمنی‌ها به عربستان، کل خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این پژوهشگر تاکید کرد: هدف قرار دادن فرودگاه «ملک خالد» عربستان سعودی، فعالیت‌های آن را مختل کرد و بحران را به داخل خاک عربستان کشاند.

یمن در هفته‌های اخیر صحنه تشدید درگیری‌ها میان نیروهای مسلح این کشور و شبه نظامیان مورد حمایت عربستان در برخی مناطق بوده است. نیروهای مسلح یمن در این مدت علاوه بر کنترل مناطق راهبردی مهم، پایگاه‌ها و تاسیسات اقتصادی به‌ویژه نفت و گاز عربستان را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده اند.