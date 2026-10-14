یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قرار است اعتبار کالابرگ برای حدود ۴۰ میلیون نفر از سرپرستان خانوار و مشمولان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی افزایش یابد و پرداخت به سایر مشمولان نیز به تأمین اعتبار بستگی دارد.

جوان آنلاین: احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ برای اقشار مختلف جامعه بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، قرار است در مرحله نخست، اعتبار کالابرگ برای حدود ۴۰ میلیون نفر از سرپرستان خانوار و مشمولان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی افزایش یابد و پرداخت به سایر مشمولان نیز به تأمین اعتبار بستگی دارد.

افزایش اعتبار کالابرگ در دو مرحله انجام می‌شود

وی در ادامه با تاکید بر اینکه موضوع کالابرگ از جمله مسائلی است که مجلس درباره آن بحث و مطالبه دارد اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع مالی، مقرر شده است افزایش اعتبار کالابرگ در دو مرحله انجام شود؛ به‌طوری که در مرحله نخست، ما پیش‌تر در جلسه‌ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این موضوع را بررسی و نسبت به ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کردیم و در این زمینه اخطار نیز دادیم؛ چراکه افزایش اعتبار کالابرگ موضوعی بسیار مهم است.

فاطمی همچنین درباره پیشنهاد مجلس برای افزایش مهلت خوداظهاری برای افزایش رقم کالابرگ از یک ماه به سه ماه، تصریح کرد: این موضوع نیز مطرح شده است و پیشنهاد مجلس این است که فرصت استفاده از اعتبار کالابرگ به‌جای یک ماه، سه ماه باشد.

سرپرست خانوار نسبت به خوداظهاری اقدام کنند

بر اساس این گزارش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری هفته جاری خود ضمن ارائه توضیحاتی درباره نحوه افزایش اعتبار کالابرگ گفت: در مرحله نخست، سه گروه شامل مددجویان کمیته امداد، مددجویان سازمان بهزیستی و افراد مشابه، همچنین خانوارهای سه‌نفره با درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان که فاقد خودرو و مسکن هستند، به‌عنوان گروه‌های هدف انتخاب شده‌اند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد: برای این افراد پیامک ارسال شده و لازم است سرپرست خانوار نسبت به انجام خوداظهاری اقدام کند. اطلاعات اعضای خانوار پیش‌تر جمع‌آوری شده است و نیازی نیست سایر اعضای خانواده به سامانه مراجعه کنند؛ تنها سرپرست خانوار باید وارد سامانه شود.

سخنگوی دولت درباره افرادی که امکان ورود به سامانه را ندارند، توضیح داد: کسانی که گوشی هوشمند ندارند یا برای ورود به سامانه با مشکل مواجه هستند، می‌توانند از خدمات دفاتر پیشخوان دولت استفاده کنند. در فرآیند خوداظهاری، افراد باید صحت اطلاعات خود را تأیید کنند و اگر مشخص شود اطلاعات ارائه‌شده صحیح نبوده است، مبالغ پرداختی از آن‌ها بازپس گرفته خواهد شد.اعتبار ۱ میلیون تومانی کالابرگ همچنان برقرار است و از این اعتبار چیزی کم نشده و تاکنون نیز کسی حذف نشده است؛ اما افزایش اعتبار در مرحله فعلی برای سه گروه یادشده در حال انجام است.

منبع ایسنا