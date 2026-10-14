اتحادیه اروپا فصل جدیدی در مذاکره الحاق اوکراین گشود

اتحادیه اروپا بعد از این که نمایندگان در کی‌یف قانونی را به تصویب رساندند که از حقوق اقلیت مجارستانی حمایت می‌کرد، مذاکرات جدیدی را با مقام های اوکراینی در مسیر الحاق آغاز کردند.

جوان آنلاین: روزنامه لوموند نوشت: اتحادیه اروپا فضای جدیدی را برای مذاکره با اوکراین پدید آورده که گام مهمی در مسیر طولانی کی‌یف در ملحق شدن به این بلوک محسوب می شود.

تصمیم دیروز (سه شنبه) اتحادیه اروپا پس از آن اتخاذ شد که قانونگذاران اوکراینی، قانونی را برای حمایت از حقوق اقلیت های ملی در اوکراین تصویب کردند و با این اقدام مانع بزرگی را از سر تلاش کی یف برای عضویت در اتحادیه برداشتند.

توماس بایرن وزیر اروپا در امور ایرلند که ریاست چرخشی اتحادیه اروپا را برعهده دارد، گفت ما امروز به نقطه عطف دیگری در سفر اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا رسیده ایم. تصمیم امروز تاب آوری و عزم اوکراین برای حرکت به سوی اصلاحات را علیه شرایط بسیار دشوار نشان می دهد.

لوموند نوشت: وضعیت اقلیتی که به زبان مجارستانی در غرب اوکراین زندگی می کنند، مدتها عامل تنش با بوداپست بوده است. مجارستان همواره مانع از عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا بوده است. درخواست عضویت اوکراین روزها بعد از حمله روسیه به اوکراین در ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ مطرح شد.

کشورهای متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا باید اصلاحات گسترده‌ای را برای همسویی با هنجارهای این اتحادیه از سیاست‌های زیست‌محیطی گرفته تا کشاورزی به اجرا درآورند.

برای پیوستن به این بلوک، باید ۳۵ فصل مذاکراتی که در قالب ۶ حوزه موضوعی کلان موسوم به «خوشه» (clusters) دسته‌بندی شده‌اند، تکمیل گردند. سپس، برای پذیرش عضو جدید، تصمیم‌گیری با اتفاق آرا از سوی ۲۷ کشور عضو الزامی است.

اتحادیه اروپا اعلام کرد که مذاکرات با اوکراین اکنون درباره «بازار داخلی» و «رقابت‌پذیری و رشد فراگیر» آغاز خواهد شد و تنها دو مورد از ۶ خوشه هنوز بسته باقی مانده است. مارتا کوس کمیسر توسعه اتحادیه اروپا، گفت: در پس این اسامی فنی، مزایای واقعی برای اوکراینی‌ها نهفته است. اصلاحات تحت خوشه بازار داخلی، تجارت و رشد در سراسر اروپا را برای کسب‌وکارهای اوکراینی آسان‌تر خواهد کرد.