با برگزاری کشتی‌های نیمه‌نهایی ۵ وزن دوم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان، عرفان جرکنی و یاسین یزدی فینالیست شدند، آرمین شمسی‌پور و اهورا بویری به شانس مجدد راه پیدا کردند و ابوالفضل فتحی تزنگی حذف شدند.

جوان آنلاین: با پایان مرحله نیمه‌نهایی ۵ وزن دوم کشتی فرنگی امیدهای جهان، تکلیف فینالیست‌ها و نفرات راه یافته به شانس مجدد مشخص شد که ایران دو فینالیست و ۲ کشتی‌گیر در رپه‌شارژ داشت. یک کشتی‌گیر هم از دور رقابت‌ها حذف شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسی‌پور باوجود عملکرد بسیار خوبش در ۲ دور کشتی و برتری ۱۳-۴ مقابل ماکسیم سارمانوف از مولدوای و ۸ - صفر مقابل ژائوی چینی، در یک چهارم نهایی ۸-یک مغلوب موره از هند شد که با توجه به فینالیست شدن این کشتی‌گیر؛ شمسی پور به گروه شانس مجدد رفت و فردا ابتدا باید با ایساک مارین ماتا از مکزیک و در صورت پیروزی در دیدار رده بندی مقابل مالک گیگی‎‌یف از روسیه قرار خواهد گرفت.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، عرفان جرکنی که در مرحله مقدماتی ۴-۲ خوزروانیزه از گرجستان و سپس ۹-صفر تروپلینی از آلبانی را شکست داد، با شکست ۲ - ۱ ویتالی اریومنکو از مولداوی، در نیمه‌نهایی هم انگی از ترکیه را ۵ بر ۱ مغلوب شکست داد و فینالیست شد. جرکنی برای طلا بامداد فردا (پنجشنبه) ماناتو ناکامورا از ژاپن را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، اهورا بویری بعد از شکست ۹-صفر یرمی‌یف از استونی، ۵ - ۱ مغلوب علم‌الدین از مصر شد که با توجه به حضور حریفش در فینال، بویری به جدول شانس مجدد رفت.

او برای کسب مدال برنز امیدهای جهان باید با روسلان نورالله‌یف از آذربایجان کشتی بگیرد و اگر این حریف را ببرد گونهایم هاتلاند از نروژ را پیش رو خواهد داشت و در ادامه در صورت راهیابی به دیدار رده‌بندی، برای مدال برنز باید با عرفان میرزایف از اوکراین مبارزه کند.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، یاسین یزدی دومین فینالیست ۵ وزن دوم ایران بود که بعد از یک دور استراحت، ۱۱ - صفر واموس از صربستان و سپس ۶-۲ حاجی‌یف از آذربایجان را برد و در نیمه‌نهایی هم شکست ۳-یک را به مارتین لوساک از نروژ تحمیل کرد تا به فینال این وزن برسد. او برای طلا باید مقابل تمیرلان تورداکین از قزاقستان قرار بگیرد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، ابوالفضل فتحی تزنگی که بعد از استراحت در دور اول، یک – یک مغلوب دارابوس از مجارستان شده بود، با توجه به شکست این کشتی‌گیر در مرحله بعد از دور رقابت‌ها کنار رفت.

روز گذشته هم محمد عشیری در ۶۰ کیلو و احمدرضا محسن‌نژاد در ۷۲ کیلوگرم از دور رقابت‌ها حذف شده بودند تا فتحی تزنگی سومین حذفی تیم ملی ایران باشد.