جوان آنلاین: به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» با انتقاد از نخست وزیر این رژیم گفت که نتانیاهو به دنبال درگیری‌های نظامی قبل از انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، «آویگدور لیبرمن» طی سخنانی هشدار داد که نتانیاهو برای اهداف سیاسی خود در صدد ایجاد جنگی عمدی است.

وی همچنین مدعی شد که سران حزب لیکود (حزب حاکم اسرائیل) در تماس‌هایی که با او داشته‌اند خواستار کمک برای رها شدن از شر نتانیاهو شده‌اند.

اظهارات این مقام صهیونیست در حالی است که نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی در اراضی اشغالی نشان می‌دهد حزب بنیامین نتانیاهو در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی سه کرسی دیگر را در مقایسه با ابتدای ماه جاری از دست می‌دهد و ۲۱ کرسی را از آن خود می‌کند. ولی احزاب مخالفان نتانیاهو یعنی یائیر گولان و آویگدور لیبرمن به ترتیب ۹ و ۸ کرسی را از آن خود می‌کنند.