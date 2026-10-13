جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه ادعا کرد: ما ارائه کمک‌های اطلاعاتی به اوکراین را متوقف نکرده‌ایم، ولی می‌خواهیم که جنگ پایان یابد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا با مداخله در امور منطقه در خصوص حملات تلافی جویانه و متقابل ارتش و مبارزان یمنی، ادعا کرد: با ولیعهد عربستان صحبت کردم. رفتار حوثی‌ها (ارتش و مبارزان یمنی) بسیار بد است. ممکن است از ترکیه بخواهم که در یمن مداخله کند!

وی با تکرار ادعا‌های واهی خود درباره تهران در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در کشورش در تلاش برای آرام کردن بخشی از اعتراضات علیه خود که به دلیل تبعات پرهزینه تجاوز نظامی اش علیه ایران روی داده است، مدعی شد: ایران شکست خورده است؛ اقتصادی ندارد و حقوق سربازانش را نمی‌پردازد! به‌زودی در مورد ایران تصمیم‌گیری خواهم کرد!

دونالد ترامپ پیرامون توافق در خصوص صادرات گازوئیل روسیه نیز گفت: توافق مربوط به اوکراین به نفع جهان خواهد بود، نه فقط ایالات متحده. این توافق منجر به افزایش عرضه جهانی نفت می‌شود. اوکراین به مکان‌های متعددی در روسیه حمله کرده است و هر دو کشور به یکدیگر حمله می‌کنند.