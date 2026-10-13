جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تلاش اوکراین برای حمله پهپادی به پایگاه هوایی بالتیمور را با موفقیت خنثی کرده است.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است: تلاش سرویس امنیت اوکراین برای حمله پهپادی به پایگاه هوایی بالتیمور در منطقه ورونژ با هدف تخریب زیرساخت‌های آن و انهدام هواپیما‌ها و نابودی نیرو‌های نظامی خنثی شده است.

سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص اضافه می‌کند: یک شهروند روسی که قرار بود به دستور سرویس امنیت اوکراین این اقدام خرابکارانه را اجرایی کند، بازداشت شده است.