دنیامالی: آماده همکاری با ارمنستان در هوش مصنوعی و ورزش هستیم

رئیس مؤسسه دولتی تربیت بدنی و ورزش ارمنستان در دیدار با وزیر ورزش و جوانان ایران، با تمجید از زیرساخت‌های ورزشی کشورمان تأکید کرد که امکانات ورزشی ارمنستان با ایران فاصله زیادی دارد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی در ادامه سفر خود به ایروان، از مؤسسه دولتی تربیت بدنی و ورزش ارمنستان بازدید و با تیگران سیمونیان، رئیس این مؤسسه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر ورزش و جوانان در این دیدار با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دو کشور اظهار داشت: ایران و ارمنستان دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی عمیقی هستند و می‌توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی یکدیگر، همکاری‌های برجسته‌ای در حوزه ورزش، به‌ویژه هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین و پژوهش‌های مشترک داشته باشیم.

دنیامالی با اشاره به الزام فدراسیون‌های ورزشی ایران به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید گفت: این مسیر را از کشتی آغاز کرده‌ایم و امروز علاوه بر ارائه شیوه‌های نوین در این رشته، یکی از مدرن‌ترین کمپ‌های کشتی جهان را در ایران ایجاد کرده‌ایم.

وی همچنین پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های تخصصی و پژوهش‌های مشترک در رشته‌هایی نظیر کشتی، بوکس و شطرنج و نشست مشترک نخبگان جوان دو کشور را مطرح کرد.

در ادامه، تیگران سیمونیان، رئیس مؤسسه دولتی تربیت بدنی و ورزش ارمنستان، با تمجید از پیشرفت‌ها و امکانات ورزشی ایران و با اشاره به مطالعه‌اش درباره ایران و موفقیت‌های اخیر وزارت ورزش و جوانان کشورمان گفت: ما از نظر امکانات ورزشی فاصله زیادی با ایران داریم. من به‌عنوان یک ورزشکار، مجموعه ورزشی آزادی ایران را به‌خوبی می‌شناسم.

وی با اشاره به رقابت ورزشکاران دو کشور در میادین المپیک و مسابقات جهانی، به‌ویژه رشته کشتی، بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از تجربیات متقابل و گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی تأکید کرد.

وزیر ورزش و جوانان در جریان این برنامه همچنین از بخش‌هایی از امکانات آموزشی و ورزشی مؤسسه دولتی تربیت بدنی و ورزش ارمنستان بازدید کرد.