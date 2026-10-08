رئیس پلیس فتا فراجا، با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده در فضای مجازی پیرامون نحوه ارسال داده‌های سکو‌های کسب‌وکار به وزارت صمت، جزئیات و الزامات امنیت سایبری حاکم بر این فرآیند را تشریح کرد.

جوان آنلاین: سردار وحید مجید، با بیان اینکه «فارغ از صحت و سقم متون منتشرشده در فضای مجازی، صیانت از داده‌های شهروندان از مهمترین اهداف پلیس فتا است»، اظهار داشت: دسترسی به اطلاعات در موارد قانونی، صرفاً باید در حدود اختیارات قانونی مراجع ذی‌صلاح، متناسب با موضوع و با رعایت دقیق اصل محرمانگی و الزامات امنیتی صورت پذیرد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به مصوبات جلسه «کمیته اقدام مشترک سکو‌های برخط فروش طلا» که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌گردد، افزود: با عنایت به نگرانی‌های ایجادشده در خصوص اجرای تبصره ماده ۳ مصوبه هیأت دولت مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴، به استحضار می‌رساند فرآیند انتقال داده از سکو به سامانه ناظر، به‌صورت کاملاً رمزنگاری‌شده، بر اساس کلید اختصاصی هر سکو، در قالب پروتکل‌های امن و اختصاصی و با نظارت نهاد‌های ذی‌صلاح، به‌صورت کاملاً سیستماتیک انجام خواهد شد.

رئیس پلیس فتا فراجا با تصریح بر اینکه رعایت این الزامات حفاظتی یک تکلیف قطعی و قانونی است، تأکید کرد: پلیس فتا ضمن حمایت از فعالیت قانونی کسب‌وکار‌ها و توسعه اقتصاد دیجیتال، بر صیانت از حقوق کاربران تأکید دارد و تمامی سکو‌های برخط مکلف هستند تبادل داده و فرآیند‌های فنی خود را صرفاً در چارچوب قوانین، مقررات ابلاغی و با رعایت سخت‌گیرانه‌ترین استاندارد‌های امنیتی پیاده‌سازی کنند. هرگونه همکاری در تبادل اطلاعات نیز صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات مصوب کشور و با رعایت الزامات محرمانگی، حریم خصوصی و استاندارد‌های امنیتی صورت خواهد پذیرفت.